Волонтеры и бизнес активно включились в общероссийскую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Более 700 компаний и объединений присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, инициированной Народным фронтом, всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацей волонтерских центров и платформой DOBRO.RU. Организаторы и партнеры акции на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказали о работе горячей линии, деятельности волонтерских штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам и интересных кейсах, происходящих в рамках объединения россиян против распространения коронавируса.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил, что на горячую линию помощи пожилым и маломобильным людям поступило более 4,5 тыс. обращений и их количество растет, 150 некоммерческих организаций участвуют в акции #МЫВМЕСТЕ. «К этой работе подключились все – наш волонтерский корпус, Ассоциация волонтерских центров, «Волонтеры-медики», которые взяли на себя основной удар по этой работе, а на базе их корпуса сформировано это волонтерское сообщество, которое сейчас идет к пожилым, помогает им, покупает продукты, лекарства. Но как только заработала горячая линия, стало понятно, что количество запросов со стороны людей и от желающих помочь – огромно. Отсюда родился наш совместный проект МЫВМЕСТЕ, который подсказала сама жизнь», – рассказал Кузнецов.

Сопредседатель ЦШ ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров призвал участников двух сезонов флагманского конкурса «Цифровой прорыв» делиться идеями и IT-проектами, которые могут внести свой вклад в борьбу с COVID-19. Инициативы в области здравоохранения, медицины, анализа данных и статистики, дистанционного образования и дистанционной помощи можно присылать на info@leadersofdigital.ru. Лучшие предложения передадут в оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, а также в Минкомсвязь и Минобрнауки России. «Также на базе мастерской управления «Сенеж» мы готовимся запустить линейку новых образовательно-информационных продуктов, связанных с работой на «удаленке». Наши эксперты расскажут, как управлять организацией, обеспечивать ее эффективность и продуктивность, выстраивать трудовые отношения, оформлять отчетность в условиях дистанционной работы. Старт этой программы мы запланировали на апрель», – заявил Комиссаров.

Единая регистрация волонтеров осуществляется на http://мывместе2020.рф На портале DOBRO.RU создана отдельная категория «Коронавирус» для агрегации всех проходящих в России мероприятий с участием волонтеров. Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук объяснил, что для подтверждения личности волонтеры используют специальный бейдж с номером телефона, по которому можно подтвердить принадлежность волонтера к региональному волонтерскому штабу, и паспорт. «Мы стараемся уберечь волонтеров и тех людей, которым они помогают. Безопасность для нас превыше всего. Людей, которые находятся в группе риска, в нашей стране около 30 миллионов», – отметил Савчук.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев сообщил, что за три дня работы проекта получена 1 231 заявка от партнеров, желающих помочь – предоставить транспорт, грузовики, продукты, деньги, медицинский инвентарь, оказать юридическую или психологическую поддержку.

«То, что происходит сейчас в рамках акции, одновременно и чудо, и нормальная реакция здорового общества, которое сплочается в трудную минуту. Весь этот ресурс мы будем направлять на помощь людям и учреждениям, у которых есть потребности, дефицит и другие сложности, вызванные коронавирусом. Призываем всех предпринимателей принять участие в акции. На сайте также доступна 91 возможность бесплатного обучения, просмотра уникальных культурных проектов, развлечений. В ближайшие дни там появится категории возможностей от НКО и различных конкурсов», – добавил Метелев.

Существующая ситуация обладает новыми точками роста для IT-бизнеса, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. «РАЭК как оператор «Цифрового прорыва», быстро среагировала на ситуацию и призвала участников 2019-го и уже 2020 года объединиться. Существует большое количество приложений и онлайн-сервисов, которые помогают поддерживать комфортную жизнь в условиях самоизоляции, подобные приложения помогают контролировать состояние здоровья или связаться с врачом, заказать на дом еду или заняться онлайн-образованием. Мы передадим информацию об этих проектах в штаб и Минкомсвязь. Понимая всю сложность эпидемиологической ситуации, мы предложили на базе участников «Цифрового прорыва» создать команды IT-добровольцев, которые в регионах смогут оказать жителям консультационную IT-помощь: при проблемах перехода вузов на дистанционное обучение, настройка необходимых сервисов для информационной поддержки пожилых людей, другие необходимые региону IT-решения».

Президент фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова рассказала, что фонд, участвуя в акции #МЫВМЕСТЕ, оказывает в первую очередь помощь одиноким пожилым людям. «Мы оперативно подключились к работе штабов во всех регионах, активно работаем с нашими партнерами. Акция никого не оставляет равнодушными, очень многие готовы выделять продукты, их привозить, жертвовать деньги. Желающих поучаствовать и помочь мы приглашаем на сайт фондпродовольствия.рф, там можно пожертвовать сумму денег на закупку продуктов нуждающимся. Списки мы формируем совместно с центрами социальной защиты населения, а также партнерскими региональными организациями», – сказала она.

К #мывместе продолжают присоединяться компании и НКО. Свои ресурсы уже предоставили Ростелеком, «Волонтеры Конституции». Ведутся переговоры с «Тинькофф». Одним из инициаторов создания горячей линии по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019, выступил фонд «Росконгресс». Узнав о необходимости такого колл-центра, организация в кратчайшие сроки подготовила всю инфраструктуру, провела технические работы и обучение специалистов. Горячая линия полностью организована на базе фонда. Все услуги по координации работы сотрудников колл-центра оказываются на безвозмездной основе.

Добровольцы отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию, по номеру 8 (800) 200-34-11.