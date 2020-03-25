Активисты ОНФ в Коми и Волонтеры-медики оказали помощь женщине-инвалиду в Воркуте

Созданный в Коми волонтерский штаб Общероссийского народного фронта по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях коронавируса помог пожилой жительнице Воркуты, инвалиду первой группы Алле Устиновой. Сигнал, поступивший на горячую линию, отработали Волонтер-медики — студенты Воркутинского медицинского колледжа: они купили и передали женщине необходимые ей лекарства и памперсы.

Активисты ОНФ также обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми с просьбой взять на контроль социальную помощь инвалиду, у которой, по словам местных жителей, в Заполярном городе нет родственников.

Сигнал на горячу линию о непростой ситуации с женщиной-инвалидом в Воркуте направили обеспокоенные ее состоянием местные жители. Женщина после инсульта, частично парализована, живет одна. При этом она не находится под патронажем социальных служб.

Представители Народного фронта выяснили, что инвалид является гражданкой Украины. Более 10 лет назад она приехала в Воркуту, чтобы начать новую жизнь, но у нее случился инсульт. По паспорту она жительница Крыма, Севастополя, но из-за болезни не смогла хлопотать о получении российского гражданства.

«Инвалид фактически брошена на произвол судьбы. Помогают чем могут соседи по дому, в том числе едой. Но этого недостаточно. Человек не должен умирать потому, что у него нет каких-то документов. Так не должно быть», — рассказали местные жители.

Волонтеры-медики купили для Устиновой по ее заявке и заявке жителей для нее – лекарства и памперсы. В масках и защитных перчатках, с соблюдением карантинных мер все необходимое передали инвалиду. «Мы увидели, что ситуация сложная. Женщине продолжим помогать в рамках работы по соблюдении карантинных мероприятий против распространения коронавируса», — рассказала представитель Волонтеров-медиков в Воркуте Александра Лакомая.

Региональное отделение ОНФ в Коми взяло на контроль решением социальных вопросов пожилой женщины. «Обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, попросили разобраться с ситуацией и помочь наладить социальную помощь инвалиду. Попросили также помочь с получением ей гражданства России. Как бывшая жительница Крыма она имеет право беспрепятственно стать гражданкой нашей страны», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, в Коми создан добровольческий штаб ОНФ и Волонтеров-медиков по оказанию помощи людям в условиях коронавируса COVID-19. Добровольческие штабы Народного фронта заработали по всей стране. Создана единая горячая линия, по телефону которой пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам: 8 (800) 200-34-11.