Погулять с собакой и купить продукты: «Молодежка ОНФ» помогает пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавируса

Команда «Молодежки ОНФ» работает с адресными обращениями граждан, поступающими в штабы Народного фронта и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Они развернуты в 85 регионах России. Ребята помогают людям старше 60 лет, а также инвалидам и малоподвижным гражданам.

В Ростове-на-Дону в штаб обратился инвалид-колясочник Евгений Калашник. Ему 34 года, проживает на девятом этаже многоквартирного дома вместе с пожилой матерью. «Евгений попросил помочь выгулять собаку и организовать для него небольшую прогулку на свежем воздухе. Мы разделились на группы: девушки взяли на себя прогулку с домашним питомцем, а молодые люди помогли поднять коляску и вывезли Евгения на улицу», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Ростовской области Мария Медведева.

Калашник добавил, что после обращения думал: придется долго ожидать рассмотрения заявки. «Но ребята из «Молодежки ОНФ» приехали буквально на следующий день. От всей нашей семьи огромное спасибо! Моей маме сложно поднимать коляску самостоятельно и помогать мне выбираться из дома. А мне по показаниям здоровья положено бывать на свежем воздухе. Моему четвероногому другу это просто жизненно необходимо».

Участники ростовской команды помогли многодетной матери Татьяне Митасовой. У нее восемь детей, один из которых – инвалид по зрению. Ее муж перенес инсульт и не может полноценно передвигаться. Общественники купили семье продукты первой необходимости.

В Омске поступило обращение от инвалида Максима Филиппенко из Старомосковского района. Ему и его пожилой маме также рекомендовано из-за распространения коронавируса соблюдать домашний режим. Семья попросила помочь с покупкой продуктов.

Аналогичная просьба поступила в штаб и от пенсионерки Надежды Про из Амурского поселка Омска. «Я недавно упала и получила травму. Теперь мне сложно самостоятельно передвигаться. Не могу купить себе даже самое необходимое. Узнала, что организованы штабы помощи. Решила обратиться. Пока ребята покупали продукты, они звонили мне из магазина, спрашивали, что именно нужно. Купили продукцию местных производителей, а не лишь бы что! Такое внимание и забота очень важны. Приятно, что «Молодежка ОНФ» даже в столь сложный период сеет добро и позитив, а не панику, как многие сейчас делают», – отметила пенсионерка.

В Ленинградской области участники «Молодежки ОНФ» купили продукты для супружеской пары пенсионеров из города Сертолово. Виталий Черных и его супруга из-за состояния здоровья с трудом передвигаются по квартире. А инвалид Павел Мурзин попросил приобрести для него витаминный комплекс и лечебный чай.

«Заявки поступают самые разные по содержанию. Кто-то просит сопроводить его в больницу, кому-то необходимо помочь с оплатой услуг ЖКХ, другим нужны жизненно важные лекарства. От каждого из нас зависит, как мы проживем это непростое время: потратим его впустую – на публикации в соцсетях с мемами о коронавирусе или же объединим усилия и сделаем что-то полезное», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Ленинградской области Сергей Иващенко.

Всего в работу поступило более 2 тыс. обращений. Участники «Молодежки ОНФ» соблюдают все необходимые меры безопасности. Выезжают по адресам только в защитных масках и одноразовых перчатках.

Напомним, обратиться за помощью можно на единую горячую линию ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8 (800) 200-34-11.