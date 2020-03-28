В работу волонтерского штаба ОНФ в Коми включились предприниматели Сыктывкара

Предпринимательское сообщество Сыктывкара в рамках горячей линии ОНФ и акции #МЫВМЕСТЕ поможет в работе волонтерского штаба Общероссийского народного фронта в Коми по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях коронавируса.

Об этом сообщил председатель Комитета по социальной политике Госсовета Коми, председатель Совета республиканского отделения «Деловая Россия» Сергей Артеев, который принял участие в заседании штаба.

Депутат рассказал, что предприниматели будут бесплатно возить волонтеров для покупки и доставки пожилым людям продуктов питания и лекарств. Также в случае необходимости готовы помочь деньгами в покупке необходимых товаров.

«Хочу лично сам поездить по Сыктывкару. Своими глазами увидеть, как оказывается волонтерская помощь гражданам, как она организована, и, конечно, приму личное участие в оказании такой помощи сыктывкарцам», — сказал Артеев.

Общественники поблагодарили за помощь и инициативы. «Мы не отказываемся ни от какой поддержки. И рады, что все больше людей включаются в акцию #МЫВМЕСТЕ», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, в Коми создан добровольческий штаб ОНФ совместно с Волонтерами-медиками и Ассоциацией волонтерских центров по оказанию помощи людям в условиях распространения коронавируса. Такие добровольческие штабы Народного фронта заработали по всей стране. Создана единая горячая линия, по телефону которой пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам: 8 (800) 200-34-11.

Волонтерский штаб ОНФ в Коми уже оказал первую помощь пожилым гражданам Воркуты и Сыктывкара.