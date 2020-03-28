ОНФ в Коми добивается ремонта и надлежащей эксплуатации школьного маршрута в Сыктывдинском районе

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Республике Коми с просьбой сохранить дороги между селами Зеленец и Парчег, районную администрацию в судебном порядке обязали обеспечить безопасные условия эксплуатацию автомобильной дороги. Об этом общественникам сообщили в МВД республики. Ранее в ОНФ поступали многочисленные жалобы от жителей на состоянии трассы, которую граждане отметили на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Активисты Народного фронта в Коми после жалоб провели несколько рейдов и убедились в удручающем состоянии дороги до деревни Парчег, которая обеспечивает сообщением три населенных пункта: село Зеленец, деревни Чукачой и Парчег. Трасса является школьным маршрутом, в том числе обеспечивает сообщением республиканский детский лагерь «Гренада».

Ранее в ответ на предложение ОНФ отремонтировать дорожное полотно в администрации района сообщили, что пока не могут поставить дорогу в план капитального ремонта по причине нехватки средств. Однако после обращения общественников в отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Сыктывдинскому району было принято решение Сыктывдинского суда Республики Коми, который возложил на администрацию района обязанность обеспечить безопасные условия эксплуатации дороги. Власти должны устранить дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. То есть, согласно решению суда, собственник дороги обязан ее отремонтировать.

Активисты ОНФ в Коми взяли на контроль исполнение данного судебного решения.

Еще один поднятый общественниками на основании жалоб граждан вопрос по этой дороге — бесконтрольного движение большегрузного автотранспорта, в том числе в период распутицы. По словам жителей, несоблюдение ограничения во многом привело к плачевному состоянию дорожного полотна Зеленец-Парчег.

В отделе полиции по Сыктывдинскому району сообщили, что в администрацию района направлено письмо о рассмотрении вопроса об обустройстве временных дорожных знаков «Ограничением массы» с дополнительной информацией — «Работает эвакуатор». Также в полиции сообщили о работе по привлечению к ответственности водителей большегрузных автомобилей за несоблюдение ограничений на дороге Зеленец-Парчег.

«Активисты ОНФ в Коми попросили отделение ГИБДД по Сыктывдинскому района усилить эту работу на данной трассе. Дорога еще не отремонтирована, ухудшение ее дальнейшего состояния может еще больше осложнить ситуацию», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.