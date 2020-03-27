Предприниматели в регионах присоединяются к акции ОНФ «Спасибо врачам»

Предприниматели в регионах откликнулись на акцию Общероссийского народного фронта «Спасибо врачам» и оказывают поддержку медицинским работникам, работающим в дни пандемии коронавируса в усиленном режиме. Активисты Народного фронта и волонтеры поблагодарили медиков и подарили им витаминизированные наборы продуктов.

Так, иркутские активисты ОНФ вручили медперсоналу нескольких больниц областного центра витаминные посылки — коробки с замороженными сибирскими ягодами — черникой, клюквой, облепихой, по 50 кг на лечебное учреждение. Повысить иммунитет работникам здравоохранения помогает член регионального штаба ОНФ, предприниматель, руководитель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев.

А представители ОНФ в Карелии поблагодарили сотрудников вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии за их труд, вручив медикам коробку с апельсинами. Именно эти люди сегодня в республике занимаются исследованиями на выявление коронавируса.

«В настоящее время от работы врачей во многом зависит то, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашем крае. Как и многие врачи, сотрудники лаборатории находятся на передовой борьбы с опасным недугом. Поэтому им требуется больше сил и энергии», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

С благодарностями медикам, спасающим жизни и хештегом #СпасибоВрачам в социальных сетях уже размещено более 4 тыс. публикаций. К марафону ОНФ уже присоединились фермер Олег Сирота, депутат Госдумы Оксана Пушкина, олимпийский чемпион Александр Легков, народный артист России Андрей Соколов и многие другие.

Присоединиться к акции и поблагодарить самых важных в наше время людей может каждый. Просто выкладывайте фотографии с хештегами #СпасибоВрачам и #HealingHands и отмечайте врачей, которым хотите сказать СПАСИБО!