ОНФ обучит тысячи волонтеров для участия в проекте «Бабушки.онлайн»

ОНФ совместно с благотворительным фондом «Старость в радость», а также при содействии домов престарелых по всей России запустил проект «Бабушки.онлайн». С помощью конференцсвязи добровольцы общаются с одинокими бабушками и дедушками: читают для них вслух, проводят несложные мастер-классы, поют песни под гитару. Основная цель проекта –отвлечь внимание людей из группы риска по распространению коронавируса от негативных мыслей. В ближайшее время проект планирует охватить 90 домов престарелых по всей России.

Первое пробное подключение к тульскому дому престарелых «Первомайский» прошло 23 марта. Волонтеры устроили мини-концерт под гитару и спели вместе с постояльцами любимые песни. Так, знаменитую «Катюшу» исполнили на бис дважды.

«Когда мы объявили НКО-мобилизацию, к нам обратилось множество организаций, готовых помочь наладить быт пожилых людей. Но любую помощь необходимо оказывать бесконтактно, чтобы исключить малейшую возможность передачи инфекции. Стало понятно, что бабушки и дедушки чувствуют себя одинокими и покинутыми в условиях самоизоляции. При таком эмоциональном фоне иммунитет еще больше снижается. Объем заявок, который мы получаем от пожилых людей на горячую линию, лишь подтверждает, что пожилым не хватает внимания. Так родилась идея создать проект, где волонтеры будут дистанционно их поддерживать», – рассказала руководитель Департамента развития общественных инициатив Елена Мильто.

Ранее в проект вступили корпоративные волонтеры Carlsberg Group: в каждом из девяти регионов, где присутствует группа компаний, на призыв о помощи откликнулись около 100 добровольцев. Их обучением займется благотворительный фонд «Старость в радость». Специалисты фонда уже подготовили материалы и готовы передать их волонтерам. Так, например, существует целый список тем, которые не рекомендуется обсуждать с пожилыми людьми: здоровье, родственников (ведь они есть не у всех), личные проблемы и некоторые другие темы.

На сегодня проект готовы у себя развивать 16 субъектов РФ.