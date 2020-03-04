ОНФ заключил соглашение с ЦИК России о сотрудничестве и взаимодействии

Общероссийский народный фронт заключил соглашение с Центральной избирательной комиссией России о сотрудничестве и взаимодействии по информационно-разъяснительному сопровождению общероссийского голосования по вносимым в Конституцию РФ поправкам. Его подписали руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Нам с вами очень важно решить все организационные вопросы и очень хорошо, что, прежде чем принять специальный закон для общероссийского голосования, президент дал нам возможность своим распоряжением вести эту подготовительную работу по организации этого российского голосования. И в рамках тех полномочий, которые совершенно официально сейчас у нас введены, мы вполне можем подписать это соглашение, чтобы не терять ни минуты, ни дня, и наладить это взаимодействие на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном», – отметила Памфилова.

По ее словам, самой главной задачей при подготовке голосования является доведение до каждого гражданина России, имеющего право голоса, полной информации о том, где и как будет проходить эта процедура, о чем будет идти речь в конституционных поправках, какие права и возможности есть у людей. Памфилова при подписании соглашения подчеркнула, что сотрудничество и взаимодействие между ОНФ и ЦИК РФ по другим вопросам тоже будет продолжено.

«Уважаемая Элла Александровна, уважаемые коллеги, члены избирательной комиссии, хотелось бы вас поблагодарить. Это большая честь для нас – выполнять ваши поручения и подставлять плечо Центризбиркому в важнейшем историческом событии – всероссийском голосовании за нашу Конституцию. Те сотни тысяч людей, которые находятся в ОНФ, наш актив во всех субъектах РФ, они делают все для того, чтобы люди знали, что состоится общероссийское голосование, знали, где они могут проголосовать, как они могут проголосовать, а также имели возможность ознакомиться с поправками, которые предложены нашим президентом. Мы приложим для этого все усилия. Будем максимально содействовать ЦИК в этой важнейшей исторической работе», – обратился к членам Центризбиркома Кузнецов.