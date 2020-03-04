«Молодежка ОНФ» выявила пять самых значимых проблем в сфере пассажирских перевозок

В ТАСС прошла пресс-коференция «Молодежки ОНФ». Участники команды озвучили результаты всероссийского мониторинга маршруток, который стартовал 4 января 2020 г. Всего было проведено более 2 тыс. рейдов в 79 регионах страны. Все результаты передадут региональным властям.

Мониторинг охватил как внутригородские маршруты, так и межгородские направления. Основная цель проверок – оценить уровень безопасности, доступности и комфорта общественного транспорта.

В ходе рейдов участники проводили опрос пассажиров, водителей и кондукторов. Параллельно анкетирование проходило в режиме онлайн в социальных сетях. Всего было опрошено более 5 тыс. жителей в возрасте от 10 до 85 лет. Средний возраст пассажиров составил 28 лет.

Жителям было предложено оценить работу общественного транспорта по пятибалльной шкале. Большинство (33%) оценили работу общественного транспорта в своем регионе на «тройку». 27% – выставили работе транспорта «четверку». Твердую «пятерку» поставили маршруткам менее 8% опрошенных пассажиров (7,9%). 13% – оценили работу общественного транспорта на «двойку». И 9% – поставили «единицу».

По результатам мониторинга все регионы ранжировали по принципу «светофор». В красную зону вошли субъекты со средней оценкой работы общественного транспорта 3 и ниже (25 регионов из 76), в желтую – регионы-хорошисты (таковых 51), в зеленую – почти отличники (3 региона). При этом нет ни одного региона со средней оценкой работы общественного транспорта хотя бы 4,5. Самый высокий балл выставили жители Адыгеи – 4,4.

В топ-10 регионов-аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта жителями вошли: Астраханская область (2,5), Республика Калмыкия (2,5), Волгоградская область (2,4), Калужская область (2,4), Псковская область (2,4), Алтайский край (2,4), Республика Бурятия (2,3), Брянская область (2,3), Республика Тыва (1,9) и Тверская область (1,9).

«Астраханская область – в числе тех, у кого самая низкая оценка. И когда мы проводили рейды, поняли почему. Во-первых, тарифы на проезд перевозчики увеличивают, когда хотят. Днем проезд стоит 25 рублей, а вечером – уже 40. В нашем регионе пассажирские перевозки находятся в руках частников, они формируют ту тарифную политику, которая им выгодна. Их никто не контролирует. Другая проблема – далеко не во всех маршрутках есть возможность безналичного расчета. В большинстве автобусов нет терминалов и валидаторов. И когда мы пытались расплатиться крупной купюрой, например номиналом в тысячу рублей, кондукторы и водители отказывались давать сдачу и начинали грубить», – отметил участник «Молодежки ОНФ» в Астраханской области Артур Оганесян.

Анализ чек-листов показывает, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта. 48% опрошенных поставили эту проблему на первое место. Вторым по важности пассажиры назвали вопрос изношенности подвижного состава (45%). И на третьем месте – проблема неудобных, непродуманных маршрутов: 29% участников опроса сообщили, что в пути им приходится делать пересадки, что отнимает время и делает проезд дороже.

В ряде регионов региональные власти отреагировали на результаты мониторинга оперативно.

После рейдов «Молодежки ОНФ» в Петропавловске-Камчатском удалось привлечь внимание губернатора к состоянию разворотной площадки на Комсомольской площади. Поводом для проверки послужили многочисленные просьбы и обращения жителей. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провел выездное совещание на разворотной площадке. Городские власти заверили, что площадка будет отремонтирована уже в сентябре 2020 г.

«К нам обратились студенты из Набережных Челнов. Ежедневно они ездят в университет в Елабугу. Трудности возникли с возвращением домой. Последний автобус из Елабуги в Набережные Челны уходил в 17:00, но занятия заканчиваются в 18:30. Жителям приходилось добираться на такси и попутках, что дорого и небезопасно. Студенты попросили «Молодежку ОНФ» помочь перенести последний рейс на более позднее время. Мы обратились в региональное министерство транспорта. И проблему быстро удалось решить. Теперь последний автобус по маршруту «Елабуга – Набережные Челны» отправляется в 18:30 и позже. Студенты возвращаются домой вовремя», – отметил участник команды «Молодежка ОНФ» в Республике Татарстан Дамир Нургалиев.

В ходе рейдов на межмуниципальных маршрутах участники «Молодежки ОНФ» в Приморском крае выявили проблему с нехваткой рейсов из поселка Подъяпольское. Расстояние до ближайшего населенного пункта Фокино составляет 17 км, до краевой столицы – Владивостока – 139 км. Общественники встретились с главой МО «Шкотовский район» Виктором Михайловым, где озвучили проблему нехватки рейсов на маршруте №117. В итоге была ускорена закупка автобуса для увеличения количества рейсов в поселок. Два новых автобуса были поставлены уже 28 февраля: один будет работать на маршруте №117.

«Главная цель нашего мониторинга – выявить проблемы и предложить варианты решения. Мы сформировали перечень предложений и рекомендаций. К примеру, если жители указывают на неприспособленные остановки или их отсутствие, то мы предлагаем разработать единый стандарт остановки общественного транспорта и установить требования к обязательным элементам. Что касается системы оплаты проезда, уже есть закон, который обязывает владельцев маршрутов оснащать автобусы средствами для безналичного расчета. Но работает он не везде. В ближайшее время мы направим письма на имя губернаторов с просьбой включиться в решение этого вопроса», – заявил на пресс-конференции заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Общественники рассказали, что в ряде регионов запущен совместный проект «Добрый транспорт». Владельцам маршрутов с бережным отношением к пассажирам «Молодежка ОНФ» вручит знаки отличия «Добрый транспорт», на котором изображен основной символ команды – снегирь. Идею «Молодежки ОНФ» уже поддержали ассоциации перевозчиков в Оренбурге и Саратове.

Мониторинг общественного транспорта «Молодежка ОНФ» планирует продолжить летом. Причем помимо городских маршрутов затронуты будут и дачные маршруты.