«Молодежка ОНФ» в Коми провела субботник и очистила занесенный снегом мемориал в Сыктывкаре

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми очистили от снега территорию мемориального знака в честь Героя Советского Союза Николая Оплеснина в Сыктывкаре.

«Участники «Молодежки ОНФ» — учащиеся Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Миша Шолев и Женя Бусов — заметили на улице Оплеснина табличку, утопающую в снегу. Оказалась, что это не просто табличка, а памятный знак в честь Героя СССР, уроженца села Выльгорт Оплеснина Николая Васильевича. Конечно же, ребята не могли пройти мимо, вооружились лопатами и позвали на помочь товарищей. Все вместе они привели место памяти Героя в надлежащий вид», — сообщил участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

Общественники рассказали, что, будучи командиром разведроты 111-й стрелковой дивизии, в сентябре 1941 года Николай Оплеснин руководил операцией по соединению дивизии, оказавшейся в окружении, с войсками Красной Армии. За успешное выполнение операции он был удостоен высокой награды. Погиб Герой 19 марта 1942 года при подготовке боевой операции в районе города Чудова Новгородской области.

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми напомнили о своем девизе: «Не жди перемен! Твори перемены!». Субботники и мероприятия помощи в обустройстве мемориалов и памятников погибшим на полях сражений в Великую Отечественную войну нашим солдатам и офицерам будут продолжены, отметили общественники.

Активисты ОНФ в Коми также обратились к местных коммунальным службам, чтобы за мемориалом, где был проведен субботник, был обеспечен более тщательный уход, ведь памятный знак является общественной территорией.