«Культурный код»: определены регионы, в которых пройдут фестивали уличного искусства

С 10 февраля по 3 марта 2020 г. проходило народное онлайн-голосование за определение регионов, в которых пройдут международные фестивали уличного искусства «Культурный код» проекта ОНФ и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Голосование было доступно в открытом режиме в официальной группе АНО «Россия – страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте».

Народное голосование завершилось 3 марта в 23:59 (мск). В нем приняли участие 592 575 пользователей социальной сети «ВКонтакте». Голоса распределились следующим образом: Челябинская область – 23,8% от общего количества голосов (141 307 голосов), Республика Татарстан – 23,4% (138 706 голосов), Ставропольский край – 23% (136 440 голосов), Нижегородская область – 21,5% (127 020 голосов), Ленинградская область – 6,3% (37 108 голосов), Удмуртская Республика – 2% (11 994 голоса). При этом разница голосов между третим и четвертым местами составила 1,5%, а между четвертым и пятым местами – 15,1%. По обращению организаторов поддержка сети «ВКонтакте» провела проверку на предмет технический нарушений.

«Между регионами – участниками конкурса развернулась настоящая борьба за право провести у себя фестивали. В связи с высокой активностью жителей и минимальным процентным разрывом между четырьмя регионами, набравшими максимальное количество голосов, оргкомитет конкурса принял решение признать победителями и провести фестивали уличного искусства в Челябинской области, Республике Татарстан, Ставропольском крае и Нижегородской области. Кроме того, организаторы и экспертный совет решили, что будет справедливым провести специальные мероприятия современного искусства также в Республике Удмуртия и Ленинградской области», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Такая конкурентная борьба, которую мы наблюдали все эти дни голосования, подчеркивает не просто интерес к фестивалю граффити, а к тому, что созрел запрос от жителей в регионах. Люди хотят не просто красиво украсить свои города, но и стать полноценными участниками этого события и самого процесса. Рада поздравить победителей. Но этого всего лишь начало», – подчеркнула заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике, идеолог и соавтор проекта Ирина Плещева.

В рамках фестивалей участники-художники будут расписывать фасады зданий, создавая музеи монументального искусства под открытым небом. В каждом из четырех фестивалей примут участие художники разного уровня подготовки – от только начинающих до всемирно известных.

Состав художников определится до 6 апреля 2020 г. Для отбора участников, оценки изображений и определения субъектов для народного голосования сформирован экспертный совет. В него вошли выдающиеся художники, профессионалы в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики.

Каждый фестиваль будет длиться не менее 20 дней. Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства для знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают Общероссийский народный фронт и АНО «Россия – страна возможностей». Инициатор проекта – Фонд поддержки и развития современного искусства.

Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.