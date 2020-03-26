ОНФ разместил на сайте проекта «Профстажировки 2.0» новые кейсы по снижению последствий от коронавируса

Народный фронт продолжает расширять число участников всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. На сайте проекта «Профстажировки 2.0» он разместил новые кейсы для студентов. Они могут предложить системные решения и антикризисные меры по поддержке бизнеса, социальной помощи населению и развитию волонтерства в период распространения коронавируса. Авторы лучших решений будут приглашены на стажировку в ОНФ.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется совместно Общероссийским народным фронтом и АНО «Россия – страна возможностей». «Он объединил работодателей, студентов и образовательные организации в решении актуальных задач компаний и ведомств. Теперь он направит усилия на снижение социальных и экономических последствий от распространения коронавируса. Студенты смогут предложить свои решения для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест. Также им предлагается разработать эффективные программы социальной помощи и защиты населения», – рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что еще одна задача посвящена развитию добровольческого движения для помощи людям старшего возраста, которым на период карантина рекомендовано оставаться дома.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин отметил, что во время первой волны конкурса студенческих работ удалось отладить его основные механизмы. В итоге работодатели уже получили оригинальные решения от студентов, которые могут быть внедрены во время производственных практик и стажировок.

«Мы видим, что наш проект позволяет привлечь активную молодежь, ее знания и энергию не только к конкретным производственным задачам, но и к масштабным вызовам. Кейсы Народного фронта по борьбе с коронавирусом – это важный сигнал и пример совместного противодействия общей угрозе. Эффективные решения участников нашего конкурса обязательно будут поддержаны Народным фронтом и получат возможность для реализации», – отметил Семин.

Он добавил, что кейсы ОНФ направлены на обеспечение социальной поддержки населения и стабильности на рынке труда, эти приоритетные задачи обозначил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.

Напомним, 21 марта в России стартовала акция #МЫВМЕСТЕ. Граждане и организации, которые хотят помогать другим в период распространения коронавируса, могут на сайте мывместе2020.рф предложить свои услуги, стать волонтерами, узнать полезные новости. Крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.