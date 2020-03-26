Рошаль: Путин заявил об огромной поддержке населения в нынешней непростой ситуации

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что глава государства Владимир Путин заявил об огромной поддержке россиян в нынешней ситуации и поддержал врачей, от работы которых сейчас во многом зависит, как дальше будут развиваться события.

Рошаль считает, что народ правильно воспримет все, что сказал президент Владимир Путин. «В своем обращении глава государства не только призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью, но и коснулся многих важных вопросов, в том числе экономических, финансовых. Путин заявил об огромной поддержке населения в этой непростой ситуации, связанной с падением рубля и так далее», – отметил Рошаль.

Также он оценил, что президент начал свою речь с обращения к медработникам, от работы которых сейчас во многом зависит, как дальше будет развиваться ситуация. «Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. Обращение Владимира Путина было крайне важным и необходимым», – подчеркнул Рошаль.