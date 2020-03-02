ОНФ добился справедливости при начислении выплат детских пособий малообеспеченным семьям

Минтруд накануне разъяснил правила начисления детских пособий, так как в российских регионах чиновники трактовали правила по-своему, что привело к массовым отказам в начислении пособий на детей.

Такая необходимость возникла после того, как в Народный фронт, в мобильное приложение «ОНФ.Помощь» и в социальные сети эксперту ОНФ и учредителю движения «Совет матерей» Татьяне Буцкой от жителей российских регионов стали поступать массовые жалобы. Люди в некоторых регионах страны столкнулись с отказом в начислении пособий на детей. Так, в ряде регионов чиновниками при подсчете годового дохода семьи включили в него не только зарплаты, но и другие виды заработка родителей, в том числе детские пособия, которые они получили в прошлом году как малообеспеченные семьи. Таким образом, они разом разбогатели на бумаге, и это послужило отказом в начислении пособий уже в 2020 г.

«Минтруд наконец-то разъяснил, что все пособия, как единовременные, так и ежемесячные, – не являются доходом семьи, который учитывается при расчете пособий на следующий год. Огромное количество семей не могли рассчитывать на пособия в следующем году, и ситуация получалась совершенно дикая. Это затронуло огромное количество людей, малообеспеченных семей. Мы столкнулись с этой проблемой еще летом 2019 года, и то, что Минтруд направил разъяснения в регионы – это мегапобеда», – сказала Буцкая.

При этом она отметила, что огромную важность играет публичность этого документа. «Нам хотелось бы увидеть этот документ, какие разъяснения даны, и чтобы родители в регионах могли на него ссылаться. Для того чтобы родители на местах знали, как вести себя. И в случае, если подобные истории повторятся, то мы – ОНФ и Совет матерей – будем уже оперативно реагировать на такие запросы», – сказала Буцкая. Она подчеркнула, что очень рада, что в Минтруде услышали экспертов ОНФ и решили проблему.

В свою очередь эксперт Народного фронта, член Общественной палаты РФ Юлия Зимова поблагодарила министра труда и социального развития Антона Котякова за столь оперативную реакцию. «Такие вещи должны максимально быстро решаться, поэтому здесь отдельное спасибо Минтруду, что отреагировал на возникшую проблему, вызвавшую столь широкий резонанс, и, надеюсь, в плотном взаимодействии мы продолжим работать по острым проблемам», – сказала Зимова.

Общероссийский народный фронт продолжит внимательно следить за выплатами пособий.

В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией в своем регионе, можете обратиться через приложение «ОНФ. Помощь», и эксперты Народного фронта помогут разобраться в сложившейся ситуации.