ОНФ в Коми обратился к властям с предложением внести в план ремонта по нацпроекту участок трассы между селами Зеленец и Парчег

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми направили обращение в администрацию Сыктывдинского района и министерство строительства и дорожного хозяйства республики с предложением внести в план капитального ремонта аварийную дорогу от села Зеленец до деревни Парчег. Дорога обеспечивает сообщением три населенных пункта: село Зеленец, деревни Чукачой и Парчег. Сельчане много лет жаловались на неудовлетворительное состояние трассы. Не дождавшись поддержки местных властей, граждане записали видеообращение к президенту России.

В обращении граждане попросили Владимира Путина защитить их права на достойную жизнь и помочь изыскать финансовые средства на ремонт дороги. Сельчане называют эту трассу «дорогой жизни», так как другого альтернативного пути для села Зеленец и населенных пунктов Чукачой и Парчег нет. Дорога обеспечивает не только автобусные пассажирские перевозки, но и является школьным маршрутом, в том числе обеспечивает сообщением республиканский детский лагерь «Гренада», в котором ежегодно отдыхают сотни детей со всего региона.

«Школьный автобус собирает каждый день многочисленное количество детей из деревень в данном направлении, родители на рейсовых автобусах и на личном автотранспорте возят детей в детский сад», – рассказал местный житель Максим Лозаренко.

То, что дорога находится в крайне плохом состоянии, подтвердили эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми. Общественники зафиксировали многочисленные поля ям по всей трассе.

По словам местных жителей, их многолетние жалобы вызывают лишь безрезультатное «латание дыр» – ямочный ремонт. Положение усугубляют большегрузные автомобили, которые вывозят песок с карьера: самосвалы моментально разбивают хлипкие временные заплаты. Районные власти каждый год принимают постановления об ограничении движения большегрузных автомобилей весной и осенью, но это не помогает: водители большегрузов идут на различные ухищрения – КамАЗами без государственных номеров закрывают обзор с установленными дорожными знаками. Видеоролик о таких нарушениях, снятый местными жителями, активисты ОНФ направили в управление ГИБДД МВД России по Республике Коми.

«В Республике Коми свыше 30 участков разбитых дорог, отмеченных на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», вошли в планы ремонта на 2020 год, еще порядка 50 участков запланировано отремонтировать в 2021–2024 годах. Однако дорога Зеленец – Парчег, несмотря на то что давно отмечена на карте убитых дорог, в планы капитального ремонта не вошла. На встрече общественников и жителей с министром строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андреем Крикуненко был поднят этот вопрос, но пока он не решен, и ОНФ в Коми будет держать его на контроле», – прокомментировал член регионального штаба Юрий Беляцкий.