Эксперты ОНФ: Достижение результатов нацпроекта должно быть очевидно для общества и менять качество жизни граждан к лучшему

В Исполкоме ОНФ прошел круглый стол «Первый год: итоги реализации национального проекта «Образование» – 2019». Эксперты обсудили успехи, риски и перспективы нацпроекта «Образование». Особое внимание уделили дополнительному образованию, доступности школ, их современному оснащению, непрерывному повышению квалификации учителей, доступности и качеству образования для детей с ОВЗ.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что необходимо обращать внимание на качественные показатели и учитывать региональный опыт. При этом национальный проект «Образование» должен быть связан через перекрестные мероприятия и результаты с другими национальными проектами, которые затрагивают вопросы образования.

«Нужно осознавать, что национальный проект – это общественный, социально значимый документ, комплекс взаимосвязанных мероприятий, важность которых должна быть понятна не только профессиональному сообществу, но и простым гражданам. Главная цель проекта – менять к лучшему качество жизни людей, а не решать сугубо внутрикорпоративные проблемы. Поэтому каждое мероприятие необходимо оценить с точки зрения очевидности его результатов для общества, отдельных социальных и профессиональных групп путем независимых опросов в каждом из субъектов РФ», – добавила Шмелева.

В рамках проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» общественники анализируют многочисленные обращения граждан. Из обработанных более 80 тыс. касаются образования – школ и детских садов. Среди проблем, на которые указали люди, – отсутствие школ в новых жилых микрорайонах, сельских поселениях, коррекционных учреждений, спортивных залов и иной инфраструктуры для занятий спортом, разбитые дороги к школам, нехватка мест в классах.

Член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина рассказала о плановых показателях федеральных проектов на конец 2019 г. и о результатах мониторинга ОНФ. Она подчеркнула важность таких национальных проектов, как «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего». Также она отметила, что выросло количество платных кружков.

«Каждая третья семья не посещает кружки из-за того, что у семьи нет денег. Поэтому мы продолжаем активно поддерживать идею персональных сертификатов на дополнительное образование. Это реальный инструмент, который помогает сделать образование доступнее для детей из малообеспеченных семей», – добавила Духанина.

Руководитель экспертного департамента Исполкома ОНФ Любовь Солдаткина рассказала об общественном докладе Народного фронта по итогам мониторинга выполнения указа президента Российской Федерации №204 за 2019 г., который передадут в правительство России.

Также представители Народного фронта из разных субъектов России рассказали о реализации нацпроекта «Образование» в своих регионах. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Луиза Носкова отметила, что около 8 тыс. детей смогли посетить кружки благодаря сертификату на дополнительное образование. При этом необходимо создать больше кружков, которые смогут посещать дети с ОВЗ. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских рассказала о необходимости понимания реальных потребностей в кадрах в субъекте. Она отметила, что частично эта проблема решается, если у учителя есть машина.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова указала на то, что средства, выделяемые в рамках национального проекта, позволяют решать проблему капитального ремонта аварийных объектов школьной инфраструктуры. Но также она отметила плохую информированность образовательных организаций и населения о мероприятиях нацпроекта и проблемы организации опережающей профессиональной подготовки для восполнения кадрового дефицита.

Член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов выделил основные проблемы в реализации нацпроекта «Образование»: доступность дополнительного образования для школьников двух категорий – детей из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ. Он также отметил, что со всеми проблемами можно справиться, если использовать как новые, так и проверенные методы в их решении. Необходимо собирать и анализировать данные о социально-экономическом статусе семьи и учитывать это в процессе образования. Такая практика распространена во многих странах, она же использовалась раньше и в СССР. Кузьминов отметил, что необходимо повышать квалификацию учителей, разрабатывать цифровые сервисы и электронные образовательные ресурсы.