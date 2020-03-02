Народный фронт запускает сбор обращений по состоянию дорог к памятным местам ВОВ

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 2 марта запускает сбор обращений #дорогасолдата. Общественники призывают пользователей отмечать плохие дороги, которые ведут к местам воинских захоронений, мемориалам и монументам, установленным в память о событиях Великой Отечественной войны. Все полученные обращения о плохих дорогах будут направлены главам регионов для их скорейшего приведения в нормативное состояние. Мониторинг продлится до середины апреля.

«До сих пор не все такие дороги находятся в хорошем состоянии, а люди туда приезжают каждый год. В этом году большой юбилей Великой Победы, поэтому мы будем собирать информацию о некачественных дорогах, обращаться к властям, чтобы эти дороги исправили к празднику. У каждого должна быть возможность возложить цветы к монументам, чтобы отдать дань уважения поколению победителей. Пусть никогда не зарастет тропа к обелискам и монументам в честь героев», – сказал главный инженер проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Николай Мельков.

Дороги можно отмечать через сайт www.dorogi-onf.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться и отметить нужный участок на карте, прикрепить фотографии и добавить описание. Важно не забыть указать хештег #дорогасолдата – по нему будет происходить поиск обращений для формирования перечня первоочередных к ремонту.

Дорогу легко добавить и с помощью мобильного приложения «Убитые дороги», в описании при добавлении участка также необходимо указать хештег #дорогасолдата. После выполнения всех шагов и прохождения модерации обращение появится на сайте.

Скачать приложение «Убитые дороги» можно в App Store и Google Play. При желании отправьте сообщение через e-mail: help@dorogi-onf.ru и Instagram проекта.