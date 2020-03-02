«Молодежка ОНФ» в Коми установила, что медицинских масок нет в большинстве аптек Сыктывкара и Ухты

Команда «Молодежка ОНФ» в Республики Коми продолжает мониторинговые мероприятия и рейды по аптекам. Новое исследование затронуло 39 учреждений в Сыктывкаре и Ухте. Выяснилось, что в большинстве аптек медицинские маски отсутствуют.

Общественники сообщили, что негативная ситуация с отсутствием медицинских масок затронула частные аптечные учреждения. В пяти проверенных аптеках государственного унитарного предприятия «Государственные аптеки Республики Коми» маски на момент проверки были в наличии. Однако госучреждение не в силах обеспечить медицинскими средствами всю республику, отметили участники «Молодежки ОНФ».

«Результаты нового мониторинга, показавшего, что дефицит медицинский масок в регионе продолжается, откровенно насторожили общественников. В то же время исследование показало, что цены на маски ранее хоть и возросли, но сейчас держаться на стабильном уровне», — прокомментировал участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми Владимир Патракеев.

Первые мониторинговые рейды общественники провели еще в начале февраля 2020 г. Тогда выяснилось, что с января 2020 г. цены на медицинские маски в республике в отдельных аптеках возросли до 10 раз с 1,5 до 15 руб. за одну маску. Тогда исследование затронуло 40 аптек в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

Новый мониторинг в марте 2020 г. показал, что сейчас маски в среднем можно купить за 8 рублей за штуку.

«Это тоже высокая цена, но чуть ниже, чем было. При этом необходимо учитывать, что в Республике Коми на сегодня нет эпидемии гриппа и тем более коронавируса. Но к этому необходимо быть готовым. Призываем управление Росздравнадзора по Республике Коми и другие контрольные органы обратить внимание на итоги нашего мониторинга», — отметил Патракеев.