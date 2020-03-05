Эксперты ОНФ: Проблемы с инфраструктурой являются самой частой темой обращений селян на прямую линию

Активисты и эксперты проекта ОНФ «Село. Территория развития» присоединились к работе по рассмотрению обращений, поступивших на прямую линию президента. Для участия в проекте Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» они прошли обучающий семинар, который организовал Российский союз сельской молодежи (РССМ). Сейчас в работу взяты 2 тыс. обращений от селян, в основном они затрагивают проблемы с инфраструктурой.

«Большая часть из них касается вечных проблем российских сельских поселений – газификации, водоснабжения и обеспечения питьевой водой, строительства сельских дорог и организации транспортной доступности», – пояснила эксперт Народного фронта, руководитель экспертно-аналитического центра РССМ Наталья Федякова.

Сельчане также часто задают вопросы, связанные с занятостью, привлечением молодых кадров, благоустройством поселений, налаживанием мобильной связи, интернета, цифрового телевидения.

«У нас есть возможность получить информацию о конкретных проблемах сельских жителей и, отработав механизмы их решения, не только помочь сельчанам, заручиться их поддержкой, но и доказать органам власти, что мы знаем проблемы села и готовы с ними работать», – подчеркнула координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель РССМ Юлия Оглоблина.

В марте обращения селян на прямую линию начнут рассматривать и в четырех опорных проектных офисах по поддержке гражданских инициатив на селе, которые были определены в результате конкурсного отбора. Ими стали инициативные группы из Республики Алтай, Астраханской и Челябинской областей, а также Республики Удмуртия.

«Сейчас нам нужно построить такую систему, которая принимала бы эти обращения и работала в дальнейшем с привлечением разных организаций. Работая с прямой линией, можно решать две задачи одновременно: откликаться на обращения конкретных людей, помогать им решать их вопросы и определять общие проблемы, находить и продвигать для них системные решения», – отметил заместитель начальника проектного департамента Исполкома ОНФ Альберт Зульхарнеев.