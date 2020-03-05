После замечаний ОНФ в Коми ряд управляющих компаний в Сыктывкаре привлечен к ответственности за снег и сосульки на крышах домов

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Республике Коми крыши нескольких домов в Сыктывкаре очистили от снега и сосулек, а виновных в скоплении наледи на кровлях оштрафовали. Ранее к общественникам обратились жители города и пожаловались на ледяные сталактиты, свисающие с домов и угрожающие жизни и здоровью людей.

В ходе рейдов представители ОНФ установили, что многие управляющие компании относятся к своим обязанностям формально: на большом количестве домов круглогодично висят таблички «Осторожно! Сход снега!». Тем временем сосульки свисают прямо над пешеходными зонами, что может привести к травмам и даже гибели людей.

По итогам инициированной общественниками проверки начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Александр Гонтарь сообщил о привлечении к административной ответственности должностных лиц управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома №11а, 13а, 17а, 19а, 21а и 23а по улице Катаева, №44 по улице Оплеснина, №65 по улице 28-й Невельской Дивизии, №198 по улице Карла Маркса и №26 по улице Юхнина.

В управлении ЖКХ сообщили, что очистка от наледи и снега кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться незамедлительно по мере их образования с предварительной установкой ограждений опасных участков.

«Народный фронт в Коми отмечает действенную реакцию управления ЖКХ и администрации Сыктывкара на обращение общественников. Но активисты ОНФ продолжат мониторинговую работу. Сейчас самый опасный период с точки зрения образования наледи и сосулек на кровлях домов. Буквально на днях пострадал студент, на которого с крыши главного корпуса Сыктывкарского государственного университета упал снег. В связи с этим представители регионального отделения Народного фронта проверят все крыши учебных заведений в городе, а об итогах рейдов проинформируют руководителей образовательных учреждений и органы власти», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.