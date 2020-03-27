Банк России по сигналу ОНФ исключил из реестра все компании бренда «РосДеньги»

В марте прошлого года эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» и сотрудники Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Москвы провели совместную контрольную закупку в одном из павильонов группы компаний «РосДеньги» – одного из ведущих микрокредиторов страны. Участники проверки нашли сразу несколько нарушений законодательства. Эксперты ОНФ передали все собранные материалы в надзорные органы, их приобщили к материалам проверки. Сегодня Банк России сообщил, что все 16 микрокредитных компаний, работавших в структуре «РосДенег», исключены из реестра за многочисленные нарушения.

В официальном релизе Банка России говорится, что участники группы «РосДеньги» неоднократно допускали нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность микрофинансового рынка, а также в значительной степени ориентировались на совершение неправомерных и агрессивных действий в отношении своих клиентов.

«В государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России компании «РосДеньги» не было и нет. Это так называемый зонтичный бренд – торговая марка, которая, теперь уже можно говорить, объединяла целую группу компаний. Формально в такой структуре нет никакого нарушения. Но у нас были все основания полагать, что таким образом ГК «РосДеньги» просто обходила требования регулятора. Как только одна из ее компаний выбывала из реестра микрофинансовых организаций из-за допущенных нарушений, на ее месте под тем же брендом начинало выдавать займы новое юридическое лицо. При этом часто даже коллектив конкретной точки не менялся. Надеюсь, что ликвидация «РосДенег» станет хорошим показательным примером для других участников рынка», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она напомнила, что бренд «РосДеньги» фигурировал в громкой истории с ульяновским коллектором, которая стала поводом для принятия федерального закона №230 о защите прав граждан при возврате просроченной задолженности. И несмотря на то что этот закон помог навести порядок в сфере взыскания, поток жалоб заемщиков «РосДенег» не переставал расти.

«Мы опасаемся, что организации, исключенные из реестра микрокредитных компаний, не прекратят свою деятельность и уйдут на нелегальный рынок. Вместе с тем 17 марта лидер ОНФ, президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры поставил задачу перед ведомством повысить эффективность работы по защите прав граждан. Мы уверены, что это поручение в том числе будет способствовать усилению внимания правоохранительной системы к «черным кредиторам» и очень скоро мы услышим о справедливых приговорах в отношении руководства этих микрокредитных компаний», – подчеркнула Лазарева.