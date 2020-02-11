Журналисты со всей страны прислали на конкурс ОНФ «Правда и справедливость» более 6 тысяч работ

Завершилась заявочная кампания VI всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». В этом году поступило 6 237 конкурсных материалов от журналистов и блогеров, которые представляют все регионы России. Обработка и регистрация продолжается. Сейчас организаторы проанализировали более 2 тыс. конкурсных заявок.

На данный момент больше всего проблемных материалов относятся к тематикам «Доверить людям, какими должны быть города и поселки», «Экологические долги и испытание природы на прочность», «Или мы есть, или нас не будет», «Культура – основа нашей идентичности», «ОНФ: Мы там, где нужна помощь!».

По активности журналистов также есть регионы-лидеры, больше всего работ поступило из Свердловской, Пензенской, Самарской областей, Краснодарского края и Иркутской области.

«Вчера мы продлили прием заявок, чтобы журналисты успели прислать свои работы. Действительно, за последний день к нам поступило очень много материалов, которые еще предстоит проанализировать. Мы уверены, что самые интересные статьи, сюжеты и расследования, которые привели к реальным переменам, будут отмечены по достоинству, а их авторы станут участниками Медиафорума ОНФ», – сказала заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

«Активность региональных журналистов снова подтверждает востребованность той поддержки, которую оказывает ОНФ, проводя крупнейший в стране профессиональный конкурс для представителей массмедиа и блогеров, чья ежедневная работа – решать проблемы граждан, повышая качество жизни», – отметила исполнительный директор Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова.

Тожественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса журналистских работ денежными премиями и персональными сертификатами состоится в рамках Медиафорума ОНФ.