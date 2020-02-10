ОНФ запустил конкурс о качестве школьного питания

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Общероссийский народный фронт совместно с Российским движением школьников

запускает совместный конкурс #ШкольныйОбед.  Конкурс направлен на привлечение внимания школьников и их родителей к качеству питания в школьных учреждениях. Все подробности в ролике: https://www.tiktok.com/@front_news/video/6789205370507103494

 

«По мнению экспертов ОНФ в Коми, для контроля качества питания в школах — мало надзорных органов и других проверяющих, необходимо, чтобы сами дети и родители могли давать свою оценку», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.  

 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

 

— До 14 февраля ученики школ должны снять краткий видеообзор на свой школьный обед (должен быть интересный для молодежной аудитории);

 

— Подписаться на аккаунты Фронтовых новостей и Российского движения школьников в TikTok (@front_news и @skm_rus);

 

— Выложить видео на свой канал в TikTok с хештегом #ШкольныйОбед.

 

Автор самого интересного и популярного видео получит стедикам для телефона.

 

В случае отсутствия аккаунта TikTok готовое видео можно прислать на почту k.zherve@onf.ru с пометкой «конкурс #ШкольныйОбед». Самые интересные ролики будут размещены на странице @front_news

 

Подведение итогов состоится 29 февраля 2020 г.

 

На Медиафоруме ОНФ в 2019 году в ходе пленарного заседания участники подняли вопрос об организации питания для школьников и контроле за его качеством. Отвечая на вопрос, президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплатным качественным питанием.

 

В январе 2020 года Владимир Путин дал поручение: «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии органов местного самоуправления обеспечить: поэтапный переход с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели»

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