Стартовало народное голосование за возможность российских городов стать музеями под открытым небом в рамках проекта «Культурный код»

Объявлены субъекты России, которые прошли в финал заявочной кампании проекта «Культурный код», запущенного ОНФ и президентской платформой «Россия – страна возможностей». До 3 марта в социальной сети «ВКонтакте» будет проходить всероссийское народное онлайн-голосование за выбор трех городов, которые станут площадками креативных фестивалей проекта. Голосование открыто в официальной группе платформы «Россия – страна возможностей» по ссылке.

«Один из самых творческих проектов нашей платформы – «Культурный код» позволит улучшить облик российских городов. В рамках проекта будут созданы масштабные художественные работы на фасадах домов. Молодые художники получат шанс реализовать свой талант в художественных работах на 60-метровых фасадах домов, станут причастными к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом. Сегодня стартовал важный этап проекта – народное онлайн-голосование, которое определит три места проведения фестивалей «Культурный код». А в регионах, которые не войдут в топ-3 по итогам голосования, планируется провести различные творческие мероприятия. Желаю участникам успеха!» – рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, что 3 февраля завершился прием заявок от регионов России на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта «Культурный код». Заявки поступили от Ленинградской, Челябинской и Нижегородской областей, Республики Саха (Якутия), Удмуртской Республики, Ставропольского края и других регионов. По итогам решения экспертного совета в шорт-лист голосования вошли Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.