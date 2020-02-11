Стартовало народное голосование за возможность российских городов стать музеями под открытым небом в рамках проекта «Культурный код»
Стартовало народное голосование за возможность российских городов стать музеями под открытым небом в рамках проекта «Культурный код»
Объявлены субъекты России, которые прошли в финал заявочной кампании проекта «Культурный код», запущенного ОНФ и президентской платформой «Россия – страна возможностей». До 3 марта в социальной сети «ВКонтакте» будет проходить всероссийское народное онлайн-голосование за выбор трех городов, которые станут площадками креативных фестивалей проекта. Голосование открыто в официальной группе платформы «Россия – страна возможностей» по ссылке.
«Один из самых творческих проектов нашей платформы – «Культурный код» позволит улучшить облик российских городов. В рамках проекта будут созданы масштабные художественные работы на фасадах домов. Молодые художники получат шанс реализовать свой талант в художественных работах на 60-метровых фасадах домов, станут причастными к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом. Сегодня стартовал важный этап проекта – народное онлайн-голосование, которое определит три места проведения фестивалей «Культурный код». А в регионах, которые не войдут в топ-3 по итогам голосования, планируется провести различные творческие мероприятия. Желаю участникам успеха!» – рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Напомним, что 3 февраля завершился прием заявок от регионов России на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта «Культурный код». Заявки поступили от Ленинградской, Челябинской и Нижегородской областей, Республики Саха (Якутия), Удмуртской Республики, Ставропольского края и других регионов. По итогам решения экспертного совета в шорт-лист голосования вошли Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.
В экспертный совет конкурса входят руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств, российский художник, граффитист Александр Купалян и художники, граффитисты Филипп Дульмаченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс.
«Для молодых людей важно создавать возможности для самореализации. Так, благодаря проекту «Культурный код» творческая молодежь сможет проявить себя и изменить окружающий мир в лучшую сторону. Уверен, что всем специальным мероприятиям будет оказана всесторонняя поддержка в регионах. Дерзайте!» – резюмировал в преддверии старта голосования руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
В период с 15 апреля по 30 октября в фестивалях «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ.