Эксперты ОНФ: Наказания за нарушения правил дорожного движения нужно пересматривать с точки зрения общественной опасности этих действий

Рабочая группа экспертов в ОНФ по рассмотрению проекта поправок в КоАП обсудит вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости. При этом Народный фронт считает, что такие вопросы должны рассматриваться параллельно с рассмотрением уровня наказаний, предусмотренных за нарушение правил дорожного движения, отметил руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Он отреагировал на заявление главы московского Центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка, который призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости и поднять штрафы за нарушение ПДД. Об этом Кизлык заявил порталу Autonews. Он отметил, что при нынешних нормах, позволяющих с учетом нештрафуемого порога превышения скорости разгоняться в городах до 80 км/ч, риск летального исхода для пешехода достигает 60%.

Васильев отметил, что существует печальная статистика – почти треть погибших в ДТП оказались пешеходами, которые двигались вдоль дорог, переходили через дорогу. Половина из них погибли в населенных пунктах. Все потому, что сейчас в городах можно двигаться со скоростью 80 км/ч. Это порог, до которого водителя не штрафуют, сказал Васильев.

«У нас сейчас существует кризис в КоАП и в целом на дорогах, который связан с тем, что водитель, выйдя из автошколы, забывает о том, что написано в правилах. Забывает из-за того, что нет ответственности. Поэтому все вопросы будут рассмотрены рабочей группой на площадке ОНФ», – добавил он.

При этом Васильев считает, что бездумно поднимать штрафы за нарушение ПДД – неверный подход. Наказания за нарушения ПДД нужно пересматривать с точки зрения общественной опасности этих нарушений: «Почему остановка в неположенном месте стоит 3 тысячи рублей, а если человек в городе объезжает припаркованные машины и заезжает на сплошную линию, он лишается прав? Сейчас в Москве штраф за парковку в пять раз больше, чем за превышение скорости. При этом от неправильной парковки люди не гибнут, а от превышения скорости – довольно часто. Это несправедливо. Уверен, что размеры штрафов должны соответствовать опасности нарушения».