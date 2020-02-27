В ОНФ прокомментировали объединение с «Единой Россией»

Журналистка РИА Новости задала вопрос главе Исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову об объединении Народного фронта с партией «Единая Россия».

«Мы действительно думали об объединении с Незыгарем, «Медузой», Википедией. Также рассматривали еще два варианта – «Уральские пельмени» и Яндекс.Еда. К сожалению, Андрей Перцев (журналист «Медузы». – Прим. ред. ) сорвал нам эту сделку. Мы приглашаем его на Медиафорум в этом году, чтобы он ознакомился с работой Народного фронта и понял, что мы не политическая организация», – ответил Кузнецов.