В Коми стартует всероссийская акция «Молодежки ОНФ» «Марафон добра для сельских библиотек»

Республика Коми присоединилась к всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек», приуроченной к празднованию 75–летия Великой Победы. Основная цель – пополнение фондов сельских библиотек и популяризация чтения.

Акцию проводит «Молодежка ОНФ» совместно с Национальным фондом содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциацией учителей родных и государственных языков, издательским холдингом «ЭКСМО-АСТ», комитетом по региональному развитию «Российский книжный союз» и Федерацией кикбоксинга Москвы.

«Представители «Молодежки ОНФ» в Коми откроют в Сыктывкаре несколько точек сбора книг, главная – в офисе регионального отделения Народного фронта. В пункты сбора может прийти каждый желающий и поделиться книгами о Великой Отечественной войне, произведениями художественной литературы, входящих в школьную программу, и другими произведениями. Все собранные книги отправятся читателям сельских библиотек, в том числе в отдаленные районы республики», — сообщила участница команды «Молодежки ОНФ» в Коми Дарья Крепышева.

«Молодежка ОНФ» в Коми планирует привлечь в акцию студентов ВУЗов, ССУЗов, региональные и муниципальные органы исполнительной власти для помощи в доставке книг в отдаленные районы и населенные пункты республики.

«Это добрая, народная акция, которая обязательно найдет отклик в сердцах людей», — подчеркнула Крепышева.