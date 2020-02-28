Новые дополнения к закону о противодействии отмыванию доходов обсудили в ОНФ

ОНФ провел круглый стол «Новый порядок противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: риски для НКО». По его результатам было решено создать рабочую группу для отстаивания интересов сектора на базе ОНФ.

На мероприятии присутствовали представители крупных федеральных фондов, органов власти.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов озвучил тезисы, вызывающие обеспокоенность экспертов сектора от ОНФ: «Многие формулировки, конечно, недостаточно четкие, а потому вызывают недоумение и недопонимание: какие сделки потенциально опасны, почему пожертвования в благотворительный фонд могут быть признаны недействительными и т.д. Конечно, ОНФ не мог остаться в стороне, и мы предлагаем обеим сторонам сесть за стол переговоров для выработки единого понимания новых подходов ЦБ и Росфинмониторинга. Никто не оспаривает важность рекомендаций FATF и необходимость противодействия отмыванию средств, но нужны понятные сектору правила игры, не допускающие вольных трактовок, особенно в ситуациях, когда речь идет о жизни и здоровье людей».

Часть общественников также высказала некоторую обеспокоенность новым порядком и его положениями. В частности, их волновали вопросы, касающиеся механизмов проверки денежных средств, поступающих на счет организации, наличия списков и рекомендаций по ненадежным организациям-контрагентам, предположение уголовной или административной ответственности для лидеров НКО, возможности ужесточения контроля со стороны проверяющих органов, роста административной нагрузки на «третий сектор» и т.д.

Вопрос регламента и правил работы некоммерческих организаций с зарубежными организациями подняла член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова: «Какой орган будет разрабатывать и принимать регламент и правила? Какой орган будет контролировать исполнение некоммерческой организацией этих правил и регламента? Это будет пошаговая инструкция для НКО? Нам важно понимать, какие действия НКО должны предпринять для проверки надежности зарубежных партнеров».

В ходе круглого стола мнения разделились. Так, например, координатор отдела по связям с государственными структурами благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Ивахник предположила, что новый порядок противодействия существенно не помешает деятельности НКО. При условии, что бухгалтерия организации будет владеть всеми необходимыми знаниями и инструментами для работы с банковскими структурами. Часть участников высказались о необходимости «правового ликбеза» для НКО в этой сфере, возможно, в формате онлайн-курса, к разработке которого присоединится и ОНФ.

«Для эффективной работы сектора необходимо выстроить четкую коммуникацию между представителями НКО и Центробанком. ОНФ готов выступить медиатором в этой работе. Для начала необходимо обеспечить компетентность всех участников диалога. Мы подумаем о разработке программы ликбеза для НКО, экспертно уже вызвались нам помочь АНО «Авторский центр «Мир семьи» и ее лидер Ирина Киркора, которая будет учитывать нюансы современного законодательства, а также возможные механизмы и алгоритмы для взаимодействия с банками», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.