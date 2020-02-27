Рошаль предложил председателю правительства РФ Мишустину сократить срок постройки и оснащения ФАПов

Общероссийский народный фронт провел круглый стол «О реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 г.». Участники заседания выделили не только достижения, но и проблемы, которые препятствуют полноценной реализации нацпроекта. Среди них – недостатки в организации взаимодействия между федеральными и региональными органами власти, отсутствие типовых проектов ФАПов, проблема кадров и др. По всем этим вопросам эксперты выработают решение, которое направят в администрацию президента РФ и правительству страны.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль отметил, что разработаны программы по различным разделам здравоохранения: первичному звену, сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии и т.д. Безусловно, они приносят результаты. Однако остаются и вопросы.

Рошаль напомнил о необходимости разработки типовых проектов ФАПов в зависимости от климата, почвы и других условий. «Сейчас разница в стоимости ФАПов – колоссальная: от 125 миллионов. Как это может быть в одной стране?» – подчеркнул Рошаль.

Кроме того, строительство ФАПов, а также их оснащение и подготовка к работе могут длиться у нас, по законодательству, два года, в то время как китайцы за 10 дней строят госпиталь на тысячу коек. Рошаль рассказал, что обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с тем, чтобы сократить срок постройки ФАПов, а также их оснащения, набора кадров.

«С одной стороны, это вопрос региональной власти, губернаторов. С другой, федеральные министерства также не могут заниматься лишь наблюдением. Должна быть четко структурированная взаимосвязь между федеральными и региональными органами власти», – отметил Рошаль.

Он напомнил, что эта проблема затрагивает и кадровый вопрос. Федеральные министерства планируют те или иные решения, а затем их реализация с тем или иным успехом осуществляется на местах. В итоге остается непонятным, сколько еще потребуется времени, чтобы решить кадровую проблему. Более того, четкой программы по ликвидации кадрового дефицита до сих по нет, отметил Рошаль.

Заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова также отметила важность взаимосвязи тех, кто реализует нацпроект, и тех, кто его исполняет в регионах. «Ваша помощь, как тех, кто ближе всего к народу, очень важна, вы видите, как реализуются отдельные мероприятия, общаетесь более тесно с людьми, которые участвуют в этом проекте. Нам необходима обратная связь, чтобы мы правильно принимали решения и вовремя их корректировали», – подчеркнула она.

Хорова напомнила, что в отдельных регионах остаются, прежде всего, организационные проблемы. Из-за чего сейчас, когда необходимо реализовывать мероприятия 2020 г., они еще не завершили работы по прошлогоднему плану. «Поэтому ваш контроль на местах, ваша помощь на местах будут очень полезны», – подчеркнула Хорова.

Рошаль напомнил, что Народный фронт не заменяет министерства или правительство. «Наша задача – сказать, что делается на местах. Мы опираемся на наших активистов. И готовы помогать федеральным властям, чтобы все, что указал президент, было исполнено. Это цель Народного фронта», – подчеркнул Рошаль. Он напомнил, что ОНФ комплексно работает над здравоохранением. Участвуют различные эксперты и активисты из таких проектов, как «Село. Территория развития», «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», ребята из «Молодежки ОНФ», «Профстажировок 2.0», а также движения «Волонтеры-медики».

Все перечисленные проблемы и предложения вошли в решение по итогам круглого стола. «Оно будет доработано с учетом всех высказанных мнений и направлено в администрацию президента и правительство», – резюмировал Рошаль.