ОНФ просит Минпросвещения ускорить разработку законопроекта о выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам

Общероссийский народный фронт обсудил законопроект о выдаче детям-сиротам жилищного сертификата. 3 тыс. обращений по предоставлению детям-сиротам жилья поступило на прямую линию с президентом в этом году, средний возраст обратившихся – 28 лет.

Модератор дискуссии, куратор проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» Юлия Зимова поделилась первыми итогами анализа обращений к главе государства. 60% заявителей сообщили, что отстаивать свои права им пришлось в суде. Почти у половины заявителей уже есть дети, поэтому им необходимы механизмы, позволяющие сразу же превратить ожидаемую однокомнатную квартиру в большую с добавлением собственных средств. ОНФ готовит комплексный пакет предложений по итогам обработки обращений с прямой линии, материалы будут переданы в Минпросвещения для анализа.

В настоящий момент в стране около 181 тыс. детей-сирот имеют право на получение жилья по достижении совершеннолетия. Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина рассказала, что итоги мониторинга ОНФ показывают: дети-сироты очень часто просто не живут в выделенных им квартирах, потому что обосновались, учатся, работают, создают семьи в других населенных пунктах. Ее поддержал председатель правления ульяновского отделения организации содействия реформированию ЖКХ Руслан Хайров, который привел пример, когда детям-сиротам дают жилье в маленьких далеких населенных пунктах, где нет работы. Дома – негазифицированные, жилье стоит 300 тыс. руб., а коммунальные услуги за него в год обходятся в 500 тыс. Еще на стадии проекта очевидно, что обустроившиеся в городах и районных центрах дети-сироты не поедут в такие квартиры, но должностные лица тратят бюджетные средства, не заботясь об эффективности трат.

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Ирина Терехина сообщила, что министерство подготовило поправки в 159 ФЗ по гарантиям для детей-сирот по жилью. Законопроект предполагает снижение срока соцнайма до двух лет (что позволит детям-сиротам быстрее оформлять выделенные им квартиры в собственность, защищая тем самым права собственных детей) и введение новой формы обеспечения – государственного жилищного сертификата.

«Сертификат могут получить, как мы планируем прописать в законопроекте, не все лица из числа детей-сирот, потому что здесь есть определенные риски, – уточнила позицию министерства Терехина, – он выдается лицам от 25 лет, не состоящим на наркологическом учете, социализированным – обладающим постоянным местом работы, семьей». В Минпросвещения считают, что жилищный сертификат обеспечит мобильность детям-сиротам и будет способствовать их успешной социализации.

Эксперты обсудили опыт Приморского края, где с 2019 г. уже введены региональные жилищные сертификаты. Наталья Василянская, заместитель министра образования региона, сообщила, что в субъекте выдано 133 сертификата, 104 человека по ним получили жилье. В 2020 г. планируется выдать более 500 сертификатов.

О существующей динамике рассказала и замминистра образования Московской области Людмила Болтаева. В 2020 г. регион выделил на жилье для детей-сирот 2 млрд руб., ориентировочно квартиры получат 686 человек. «Мы – за жилищные сертификаты для детей-сирот, но только для взрослых и только с обременением, грамотно прописать которое можно с учетом опыта Росреестра», – подчеркнула Болтаева.

Замминистра труда Калужской области Елена Алексеева напомнила о необходимости регулирования Минстроем РФ методики расчета стоимости квадратного метра жилья для детей-сирот, потому что квадратный метр, по методике расчета, получается ниже рыночной цены, и регионам приходится доплачивать за жилье гораздо больше, чем они планировали.

На круглом столе также выступили представители общественных организаций детей-сирот, которые подтвердили, что выпускники детских домов, как правило, не умеют распоряжаться имуществом. Поэтому государство, с одной стороны, должно помочь людям адаптироваться в социуме, обеспечивая их жильем, с другой – необходимо стимулировать в этой категории граждан желание зарабатывать, а не жить на пособие. Исполнительный директор благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань заявил, что введение жилищного сертификата при отсутствии увеличения государственных средств на обеспечение сирот жильем не решит проблему. Необходимо дополнительное финансирование программы.

В целом эксперты ОНФ признали введение жилищного сертификата мерой, которая должна смягчить существующую остроту этой проблемы и более эффективно расходовать бюджетные деньги. В Народном фронте подготовят резолюцию с экспертными рекомендациями и просьбой ускорить разработку законопроекта, которую направят в правительство РФ.