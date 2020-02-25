В Коми заработал проект ОНФ «Регион заботы»

Республика Коми присоединилась к реализации проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы», цель которого – развитие паллиативной помощи в России на региональном уровне. Это стало возможным после открытия в феврале 2020 г. стационара паллиативной помощи в Сыктывкаре. Сейчас активисты Народного фронта в Коми создали координационный центр по оказанию волонтерской помощи оказания помощи онкологическим пациентам и приступили к практической работе.

Стационар паллиативной помощи в Сыктывкаре открыт в составе республиканского онкологического диспансера. Он оснащен по последнему слову техники. ОНФ в Коми много лет добивался этого: общественники неоднократно выходили к руководству региона с этим вопросом и в итоге были услышаны. Здание на пожертвования граждан и предприятий было построено еще в 2007 г., но долгое время не использовалось по назначению.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что сейчас необходимы дальнейшие действия в помощи онкологическим пациентам. С этой целью Народный фронт в Коми создал координационный центр, в который вошли эксперты ОНФ, волонтеры-медики, команда «Молодежки ОНФ» в Коми и представители межрегиональной общественной организации онкологических пациентов «Здравствуй!».

Общественники провели встречу с представителями министерства здравоохранения и договорились о координации действий. Главный внештатный онколог минздрава Коми Андрей Галин отметил, что для пациентов важна любая помощь. Он поблагодарил общественников за инициативу, согласовал вопрос о начале работы волонтеров в отрывшемся стационаре паллиативной помощи, а также пригласил их на занятия в школу онкопациента, которая открыта в республиканском онкологическом диспансере. Эта деятельность также вписывается в федеральную программу по профилактике онкологических заболеваний «Онкопатруль».

На площадке ОНФ в Коми координатором волонтерской помощи онкологическим пациентам была выбрана Анна Петрова. Она взаимодействует с благотворительным Фондом помощи хосписам «Вера» под руководством члена Центрального штабы ОНФ, учредителя фонда «Вера», автора проекта «Регион заботы» Нюты Федермессер.

«Для ОНФ в Коми важно не останавливаться на достигнутом результате. В открытом стационаре паллиативной помощи в Сыктывкаре уже проходят лечение пациенты, и, конечно, им и медикам нужна практическая помощь – что-то убрать, что-то помыть, поговорить с людьми, оказать людям нужную посильную помощь, которую не всегда успевает оказать медперсонал. Такая работа важна не только для самих пациентов и медиков, но и для добровольцев — молодых людей, которые хотят творить добро людям. Коми включилась в проект ОНФ «Регион заботы» и мы будем его развивать», — отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.