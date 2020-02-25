Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году
Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Банка России, Росстата, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, изменился на 1% относительно третьего квартала 2019 г., увеличившись с 30% до 31% в четвертом квартале. Годом ранее этот показатель составлял 30%. Доля просроченной задолженности продолжает снижаться.
По итогам четвертого квартала прошлого года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,56 трлн руб., увеличившись на 15% с начала года.
Доля и объем просроченных долгов в целом по стране за 2019 г. снизились. По итогам года портфель «плохой» задолженности россиян перед банками немного уменьшился — до 729,97 млрд руб. против 757,5 млрд руб. годом ранее. Этот фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привел к тому, что доля «просрочки» по ссудам за 2019 г. сократилась с 5% прошлого года до 4,2%. Показатель продолжает снижаться, что указывает на стабильное состояние «плохих» долгов на балансах банков.
На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тыс. руб. просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет этот показатель вырос в шесть раз – в начале 2010 г. каждый экономически активный житель страны имел не более 3 тыс. руб. просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в среднем по России составил в 2019 г. 31%. Это означает, что средняя семья отдавала около 31% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, средний уровень закредитованности в первом квартале прошлого года составлял 28%. Таким образом увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов, что сказывается негативным образом на финансовом состоянии домохозяйств – больше доходов уходит на расчеты по кредитным обязательствам.
В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 311,1 тыс. руб. (годом ранее – 273,6 тыс. руб.). Средняя «просрочка» — 12,9 тыс. руб. (годом ранее – 13,4 тыс. руб.).
В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% (Калмыкия, Тыва). На отметке свыше 40% сохраняется уровень закредитованности домохозяйств в Иркутской области, Калмыкии, Чувашии, Республики Мордовия, Коми, Республики Марий Эл, Тюменской, Ленинградской, Новосибирской области.
Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности
|Субъект РФ
|Средняя задолженность домохозяйства, руб
|Уровень закредитованности, в % от годового дохода
|Республика Тыва
|386183
|66%
|Республика Калмыкия
|390310
|62%
|Чувашская Республика — Чувашия
|278514
|49%
|Иркутская область
|336392
|47%
|Новосибирская область
|339119
|44%
|Тюменская область
|595058
|42%
|Ленинградская область
|373817
|42%
|Республика Мордовия
|226966
|42%
|Удмуртская Республика
|312742
|41%
|Республика Коми
|376138
|41%
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан — 8%, Ингушетия — 8%, Чечня – 9%), а также в Крыму и Севастополе — 9%.
Топ-10 регионов с наименьшим уровнем закредитованности
|Субъект РФ
|Средняя задолженность домохозяйства, руб
|Уровень закредитованности, в % от годового дохода
|Республика Дагестан
|95552
|8%
|Республика Ингушетия
|89458
|8%
|Республика Крым
|60520
|9%
|Чеченская Республика
|113646
|9%
|г. Севастополь
|76443
|9%
|Чукотский автономный округ
|420422
|21%
|г. Москва
|420030
|22%
|Кабардино-Балкарская Республика
|205153
|22%
|Белгородская область
|244211
|25%
|Брянская область
|211392
|26%
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
о доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (13% против среднероссийского уровня 4,2%), в топ-5 входят республики Северо-Кавказского федерального округа, Республика Бурятия, Республика Адыгея.
Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности
|Субъект РФ
|Средний объем просроченной задолженности, руб.
|Доля просроченной задолженности, %
|Республика Ингушетия
|11725
|13%
|Карачаево-Черкесская Республика
|22749
|9%
|Республика Северная Осетия — Алания
|18005
|7%
|Республика Бурятия
|17841
|6%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|15904
|6%
|Чеченская Республика
|6744
|6%
|Республика Дагестан
|5626
|6%
|Кабардино-Балкарская Республика
|11494
|6%
|Забайкальский край
|16614
|5%
|Краснодарский край
|15295
|5%
* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»
В 2019 г. изменения коснулись тенденций кредитования в разных категориях кредитных продуктов.
По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 г. средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 787,2 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. этот показатель увеличился на 6,4% (в 2018 г. — 739,8 тыс. руб.).
Самый большой средний размер выданных автокредитов в 2019 г. в регионах РФ был отмечен в Москве (1 145,6 тыс. руб.), Московской области (980,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (962,2 тыс. руб.), Краснодарском крае (891,0 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (881,5 тыс. руб.).
При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования) в 2019 г. продемонстрировали Республика Башкортостан (+10,9%), Ставропольский край (+10,5%), Оренбургская область (+10,2%), Санкт-Петербург (+9,8%), Рязанская область (+9,7%) и Москва (+9,5%). Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-31,0%) и Новосибирская (-2,3%) области.
Топ-10 регионов по динамике роста среднего размера выданных автокредитов
|По регионам
|2018 год, руб.
|2019 год, руб.
|Изменение, в %
|г. Москва
|1 046 594
|1 145 571
|10%
|Московская область
|897 568
|980 854
|9%
|г. Санкт-Петербург
|876 006
|962 250
|10%
|Краснодарский край
|823 466
|891 047
|8%
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|819 935
|881 527
|8%
|Ленинградская область
|791 626
|865 506
|9%
|Красноярский край
|787 530
|832 457
|6%
|Ставропольский край
|740 792
|818 868
|11%
|Новосибирская область
|782 836
|764 687
|-2%
|Ростовская область
|701 676
|759 839
|8%
* Данные НБКИ, анализ проекта ОНФ «За права заемщиков»
Умеренный рост среднего размера автокредита в 2019 г. связан с ростом цен на импортные автомобили, приобретаемые в кредит, ужесточении процессов скоринга заемщиков, с целью минимизации банковских рисков. При выдаче автокредитов в приоритете были клиенты, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне.
Что касается микрофинансового рынка, то по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2019 г. средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 8,2 тыс. руб. (в 4 кв. 2018 г. – 7,6 тыс. руб.).
По данным Банка России, сразу 53,7% всех займов выдаются клиентам, которые уже платят по кредитам свыше 50% от своих ежемесячных доходов. А почти 37% — это сверхзакредитованные клиенты, работающие только на погашение долгов: они отдают кредиторам более 80% от своего заработка. ЦБ отмечает, что в банках доля таких клиентов составляет около 23%.
При этом рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. руб. Так, в четвертом квартале прошлого года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,5%.
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в четвертом квартале 2019 г. был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,8 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.) и Ставропольском крае (9,4 тыс. руб.). В то же время самый маленький средний размер микрозайма был отмечен в Удмуртской Республике (6,9 тыс. руб.), Вологодской области (6,9 тыс. руб.), Приморском крае (7,1 тыс. руб.), а также в Иркутской (7,3 тыс. руб.) и Кемеровской (7,3 тыс. руб.) областях.
Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Алтайский край (+26,6%), а также Кемеровская (+21,8%), Новосибирская (+21,4%), Ростовская (+17,6%) и Челябинская (+16,3%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер микрозайма увеличился на 2,8% и 5,2% соответственно.
Если же говорить о потребительском кредитовании, то по данным НБКИ в 2019 г. количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн. ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 г. (18,93 млн. ед.).
При этом в четвертом квартале было зафиксировано незначительное снижение выдачи потребительских кредитов. Так, в последнем квартале 2019 г. было выдано на 1,6% меньше ссуд (5,21 млн.) по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. (5,29 млн. ед.).
Несмотря на ряд экспертных прогнозов, в декабре 2019 г. было выдано самое большое за прошедший год количество потребкредитов – 1,85 млн. ед. Это на 5,6% меньше, чем в декабре 2018 г. (1,96 млн. ед.), но на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи в 2019 г.
Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 г. было отмечено в Москве (880,7 тыс. руб.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (755,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республике Татарстан (640,9 тыс. ед.).
При этом самая серьезная динамика роста выдачи потребкредитов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. была зафиксирована в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%), Москве (11,5%), Омской области (11,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (10,8%). В то же время, в ряде регионов было отмечено снижение количества выданных потребительских кредитов, в т.ч. во Владимирской (-3,5%) и Белгородской (-0,2%) областях.
Топ-10 Регионов по динамике выдачи потребкредитов.
|По регионам
|2018 год, единиц.
|2019 год, единиц.
|Изменение, в %
|г. Москва
|790 154
|880 696
|12%
|Московская область
|742 222
|821 118
|11%
|Краснодарский край
|696 148
|755 018
|9%
|Республика Башкортостан
|644 511
|679 494
|5%
|Свердловская область
|626 839
|644 102
|3%
|Республика Татарстан
|600 389
|640 899
|7%
|Ростовская область
|545 168
|583 471
|7%
|г. Санкт-Петербург
|509 266
|560 599
|10%
|Челябинская область
|530 546
|550 193
|4%
|Кемеровская область
|465 269
|485 458
|4%
* Данные НБКИ, анализ проекта ОНФ «За права заемщиков»
«Несмотря на стабильно снижающийся уровень просроченной задолженности и заметные улучшения ситуации на рынке финансовых услуг, мы в Народном фронте обеспокоены положением граждан. Мы прогнозируем, что на фоне роста цен и увеличения уровня закредитованности, кратковременный эффект от инструментов рефинансирования и реструктуризации вскоре закончится. Потребители исчерпают лимит возможностей справиться со своими сложностями и останутся один на один с серьёзными проблемами. Безусловно, развитие института финансового уполномоченного и его распространение на решение досудебных споров с кредитными и некредитными финансовыми организациями позволит снизить градус напряжения. Но, к сожалению, финомбудсмен не поможет тем, кто из-за возрастающего долгового бремени становится жертвами нелегальных кредиторов и финансовых мошенников. К сожалению, по разным причинам, граждане довольно часто не находят поддержки и справедливости в надзорных и правоохранительных органах, что приводит к чудовищным трагедиям. Сегодня эксперты проекта «За права заёмщиков» участвуют в нескольких экспертных и межведомственных группах, занятых обсуждением и поиском решений этой проблемы. Вместе с тем, пока тех самых решений нет – люди в опасности. Мы считаем, что необходимо создать сеть правозащитных центров в регионах, которые могли бы не просто проводить консультации для граждан, повысить качество информирования населения, но и оказывать поддержку при обращении в компетентные органы, составлять тексты обращений, заявлений и исков», — считает руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
Банковские депозиты на 1 января 2020 г. составили 30,7 трлн руб., увеличив объем на 8% по сравнению со первым кварталом 2019 г. 28,3 трлн руб. Из которых 80% приходятся на вклады в рублях, 20% — в иностранной валюте.
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют домохозяйства Москвы (86%) и Санкт-Петербурга (87%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).
Кредитную карту России с поквартальными изменениями с 2015 г. и показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков».