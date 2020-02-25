Эксперты ОНФ: уровень закредитованности семей увеличился до 31% в 2019 году

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Банка России, Росстата, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, изменился на 1% относительно третьего квартала 2019 г., увеличившись с 30% до 31% в четвертом квартале. Годом ранее этот показатель составлял 30%. Доля просроченной задолженности продолжает снижаться.

По итогам четвертого квартала прошлого года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,56 трлн руб., увеличившись на 15% с начала года.

Доля и объем просроченных долгов в целом по стране за 2019 г. снизились. По итогам года портфель «плохой» задолженности россиян перед банками немного уменьшился — до 729,97 млрд руб. против 757,5 млрд руб. годом ранее. Этот фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привел к тому, что доля «просрочки» по ссудам за 2019 г. сократилась с 5% прошлого года до 4,2%. Показатель продолжает снижаться, что указывает на стабильное состояние «плохих» долгов на балансах банков.

На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тыс. руб. просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет этот показатель вырос в шесть раз – в начале 2010 г. каждый экономически активный житель страны имел не более 3 тыс. руб. просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.



* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в среднем по России составил в 2019 г. 31%. Это означает, что средняя семья отдавала около 31% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, средний уровень закредитованности в первом квартале прошлого года составлял 28%. Таким образом увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов, что сказывается негативным образом на финансовом состоянии домохозяйств – больше доходов уходит на расчеты по кредитным обязательствам.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 311,1 тыс. руб. (годом ранее – 273,6 тыс. руб.). Средняя «просрочка» — 12,9 тыс. руб. (годом ранее – 13,4 тыс. руб.).

В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% (Калмыкия, Тыва). На отметке свыше 40% сохраняется уровень закредитованности домохозяйств в Иркутской области, Калмыкии, Чувашии, Республики Мордовия, Коми, Республики Марий Эл, Тюменской, Ленинградской, Новосибирской области.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности

Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб Уровень закредитованности, в % от годового дохода Республика Тыва 386183 66% Республика Калмыкия 390310 62% Чувашская Республика — Чувашия 278514 49% Иркутская область 336392 47% Новосибирская область 339119 44% Тюменская область 595058 42% Ленинградская область 373817 42% Республика Мордовия 226966 42% Удмуртская Республика 312742 41% Республика Коми 376138 41%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан — 8%, Ингушетия — 8%, Чечня – 9%), а также в Крыму и Севастополе — 9%.

Топ-10 регионов с наименьшим уровнем закредитованности

Субъект РФ Средняя задолженность домохозяйства, руб Уровень закредитованности, в % от годового дохода Республика Дагестан 95552 8% Республика Ингушетия 89458 8% Республика Крым 60520 9% Чеченская Республика 113646 9% г. Севастополь 76443 9% Чукотский автономный округ 420422 21% г. Москва 420030 22% Кабардино-Балкарская Республика 205153 22% Белгородская область 244211 25% Брянская область 211392 26%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

о доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (13% против среднероссийского уровня 4,2%), в топ-5 входят республики Северо-Кавказского федерального округа, Республика Бурятия, Республика Адыгея.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

Субъект РФ Средний объем просроченной задолженности, руб. Доля просроченной задолженности, % Республика Ингушетия 11725 13% Карачаево-Черкесская Республика 22749 9% Республика Северная Осетия — Алания 18005 7% Республика Бурятия 17841 6% Республика Адыгея (Адыгея) 15904 6% Чеченская Республика 6744 6% Республика Дагестан 5626 6% Кабардино-Балкарская Республика 11494 6% Забайкальский край 16614 5% Краснодарский край 15295 5%

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

В 2019 г. изменения коснулись тенденций кредитования в разных категориях кредитных продуктов.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 г. средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 787,2 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. этот показатель увеличился на 6,4% (в 2018 г. — 739,8 тыс. руб.).

Самый большой средний размер выданных автокредитов в 2019 г. в регионах РФ был отмечен в Москве (1 145,6 тыс. руб.), Московской области (980,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (962,2 тыс. руб.), Краснодарском крае (891,0 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (881,5 тыс. руб.).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования) в 2019 г. продемонстрировали Республика Башкортостан (+10,9%), Ставропольский край (+10,5%), Оренбургская область (+10,2%), Санкт-Петербург (+9,8%), Рязанская область (+9,7%) и Москва (+9,5%). Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-31,0%) и Новосибирская (-2,3%) области.

Топ-10 регионов по динамике роста среднего размера выданных автокредитов

По регионам 2018 год, руб. 2019 год, руб. Изменение, в % г. Москва 1 046 594 1 145 571 10% Московская область 897 568 980 854 9% г. Санкт-Петербург 876 006 962 250 10% Краснодарский край 823 466 891 047 8% Ханты-Мансийский АО — Югра 819 935 881 527 8% Ленинградская область 791 626 865 506 9% Красноярский край 787 530 832 457 6% Ставропольский край 740 792 818 868 11% Новосибирская область 782 836 764 687 -2% Ростовская область 701 676 759 839 8%

* Данные НБКИ, анализ проекта ОНФ «За права заемщиков»

Умеренный рост среднего размера автокредита в 2019 г. связан с ростом цен на импортные автомобили, приобретаемые в кредит, ужесточении процессов скоринга заемщиков, с целью минимизации банковских рисков. При выдаче автокредитов в приоритете были клиенты, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне.

Что касается микрофинансового рынка, то по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в четвертом квартале 2019 г. средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 8,2 тыс. руб. (в 4 кв. 2018 г. – 7,6 тыс. руб.).

По данным Банка России, сразу 53,7% всех займов выдаются клиентам, которые уже платят по кредитам свыше 50% от своих ежемесячных доходов. А почти 37% — это сверхзакредитованные клиенты, работающие только на погашение долгов: они отдают кредиторам более 80% от своего заработка. ЦБ отмечает, что в банках доля таких клиентов составляет около 23%.

При этом рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. руб. Так, в четвертом квартале прошлого года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,5%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в четвертом квартале 2019 г. был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,8 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.) и Ставропольском крае (9,4 тыс. руб.). В то же время самый маленький средний размер микрозайма был отмечен в Удмуртской Республике (6,9 тыс. руб.), Вологодской области (6,9 тыс. руб.), Приморском крае (7,1 тыс. руб.), а также в Иркутской (7,3 тыс. руб.) и Кемеровской (7,3 тыс. руб.) областях.

Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Алтайский край (+26,6%), а также Кемеровская (+21,8%), Новосибирская (+21,4%), Ростовская (+17,6%) и Челябинская (+16,3%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер микрозайма увеличился на 2,8% и 5,2% соответственно.

Если же говорить о потребительском кредитовании, то по данным НБКИ в 2019 г. количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн. ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 г. (18,93 млн. ед.).

При этом в четвертом квартале было зафиксировано незначительное снижение выдачи потребительских кредитов. Так, в последнем квартале 2019 г. было выдано на 1,6% меньше ссуд (5,21 млн.) по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. (5,29 млн. ед.).

Несмотря на ряд экспертных прогнозов, в декабре 2019 г. было выдано самое большое за прошедший год количество потребкредитов – 1,85 млн. ед. Это на 5,6% меньше, чем в декабре 2018 г. (1,96 млн. ед.), но на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи в 2019 г.

Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 г. было отмечено в Москве (880,7 тыс. руб.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (755,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республике Татарстан (640,9 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи потребкредитов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. была зафиксирована в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%), Москве (11,5%), Омской области (11,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (10,8%). В то же время, в ряде регионов было отмечено снижение количества выданных потребительских кредитов, в т.ч. во Владимирской (-3,5%) и Белгородской (-0,2%) областях.

Топ-10 Регионов по динамике выдачи потребкредитов.

По регионам 2018 год, единиц. 2019 год, единиц. Изменение, в % г. Москва 790 154 880 696 12% Московская область 742 222 821 118 11% Краснодарский край 696 148 755 018 9% Республика Башкортостан 644 511 679 494 5% Свердловская область 626 839 644 102 3% Республика Татарстан 600 389 640 899 7% Ростовская область 545 168 583 471 7% г. Санкт-Петербург 509 266 560 599 10% Челябинская область 530 546 550 193 4% Кемеровская область 465 269 485 458 4%

* Данные НБКИ, анализ проекта ОНФ «За права заемщиков»

«Несмотря на стабильно снижающийся уровень просроченной задолженности и заметные улучшения ситуации на рынке финансовых услуг, мы в Народном фронте обеспокоены положением граждан. Мы прогнозируем, что на фоне роста цен и увеличения уровня закредитованности, кратковременный эффект от инструментов рефинансирования и реструктуризации вскоре закончится. Потребители исчерпают лимит возможностей справиться со своими сложностями и останутся один на один с серьёзными проблемами. Безусловно, развитие института финансового уполномоченного и его распространение на решение досудебных споров с кредитными и некредитными финансовыми организациями позволит снизить градус напряжения. Но, к сожалению, финомбудсмен не поможет тем, кто из-за возрастающего долгового бремени становится жертвами нелегальных кредиторов и финансовых мошенников. К сожалению, по разным причинам, граждане довольно часто не находят поддержки и справедливости в надзорных и правоохранительных органах, что приводит к чудовищным трагедиям. Сегодня эксперты проекта «За права заёмщиков» участвуют в нескольких экспертных и межведомственных группах, занятых обсуждением и поиском решений этой проблемы. Вместе с тем, пока тех самых решений нет – люди в опасности. Мы считаем, что необходимо создать сеть правозащитных центров в регионах, которые могли бы не просто проводить консультации для граждан, повысить качество информирования населения, но и оказывать поддержку при обращении в компетентные органы, составлять тексты обращений, заявлений и исков», — считает руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Банковские депозиты на 1 января 2020 г. составили 30,7 трлн руб., увеличив объем на 8% по сравнению со первым кварталом 2019 г. 28,3 трлн руб. Из которых 80% приходятся на вклады в рублях, 20% — в иностранной валюте.

По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют домохозяйства Москвы (86%) и Санкт-Петербурга (87%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).

Кредитную карту России с поквартальными изменениями с 2015 г. и показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заемщиков».