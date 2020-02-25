Эксперты ОНФ предложат закрепить в Конституции РФ ответственность граждан за свое здоровье

Участники рабочей группы тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» продолжают обсуждать наиболее актуальные вопросы. Среди них – необходимые поправки в Конституцию РФ, которые бы улучшили качество и доступность системы здравоохранения в стране. Кроме того, на следующей неделе в Исполкоме ОНФ состоится круглый стол, посвященный реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 г. В начале марта аналогичный круглый стол пройдет по нацпроекту «Демография». Уже сейчас эксперты разрабатывают предложения по итогам мероприятий.

Открывая заседание, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль рассказал о состоявшейся на днях встрече президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

«В стране необходимо создать вертикально интегрированную систему управления здравоохранением. И в ней найдется место в том числе и губернаторам». По его мнению, советская система организации медпомощи была одной из лучших в мире, и это признавало мировое сообщество. «Она была доступной и удобной, когда основным был лозунг «врач для больного, а не больной для врача». Пациентам не нужно было бегать из поликлиники в поликлинику, чтоб попасть к специалистам», – подчеркнул Рошаль.

Он озвучил ряд предложений, которые бы способствовали созданию такой системы. Среди них – установление единых правовых основ организации медпомощи, наделение органов местного самоуправления обязательствами по обеспечению доступности медпомощи и др.

Между тем остается нерешенным вопрос ответственности граждан за свое здоровье. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев подчеркнул, что он не зафиксирован ни в Конституции, ни в федеральных законах. Такая ситуация противоречит даже элементарной логике.

«Например, у нас по закону каждый гражданин обязан проводить диспансеризацию своего авто, то есть техосмотр, однако о людях при этом ни слова не говорится», – указал он.

Член Центрального штаба ОНФ, главврач Научно-исследовательского института – краевой клинической больницы №1 Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов напомнил о случаях, когда после тяжелой операции пациент может отказаться принимать лекарства. В итоге его состояние ухудшается, вплоть до летального исхода, а виноват во всем оказывается врач.

Рошаль рассказал, что в США, например, вопрос ответственности граждан за здоровье решается с помощью системы страхования. Если человек нарушает прописанные условия, то стоимость страховки для него повышается. Поэтому там за своим здоровьем стараются следить. «В России такой страховой системы нет. У нас стоило бы подумать не о кнуте, а о прянике, то есть способах поощрения граждан, чтобы они заботились о своем здоровье», – указал он.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Наталья Санина напомнила, что Народный фронт уже на протяжении пяти лет поднимает вопрос об обязанности гражданина следить за здоровьем. Предлагалось закрепить регулярное прохождение диспансеризации в условиях страхового полиса, а также увеличить для этого продолжительность отпуска на один день. Возможны и другие решения. Работу в этом направлении нужно продолжить. «Сегодня у нас есть уникальная возможность информировать граждан и прописать в Конституции, что они обязаны заботиться о себе», – отметила Санина.

Начальник отдела развития городской клинической больницы им. В.В. Виноградова, эксперт регионального отделения ОНФ в городе Москве Александр Нестеров напомнил, что наличие обязанности предполагает также наличие определенных прав. Он предложил работать над улучшением условий прохождения диспансеризации в стране.

С ним согласился и член Центрального штаба ОНФ, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Он отметил, что важен уровень качества диспансеризации, насколько она комфортна для населения, чтобы не приходилось ждать неделю, чтоб попасть к одному специалисту, потом еще несколько дней, чтоб попасть к другому, и т.д.

Эксперт тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение», руководитель проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене» Ирина Солдатова предложила также закрепить ответственность родителей за здоровье детей, напомнив, что некоторые отказываются их вакцинировать и т.д. «К сожалению, это не обсуждается на законодательном уровне», – констатировала Солдатова. Она предложила к проблемным случаям подключать органы опеки, которые бы проводили с родителями дополнительную работу.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова предложила, чтобы прохождение работниками диспансеризации входило в ответственность работодателя. «Эта вполне исполнимая мера», – отметила она.

Член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин также указал, что нынешняя система страховой медицины однобока. Ситуацию необходимо исправлять, развивая страхование ответственности гражданина через право.

О необходимости развивать систему страхования заявил и член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. «Каждый должен понимать, что государство гарантирует страхование, вкладывает в это деньги, так что будь любезен раз в год пройти диспансеризацию. Во всем мире страховка работает и у нас должна заработать», – отметил он.

Член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева напомнила, что здоровый образ жизни – это отказ от курения, алкоголя, а также мытье рук перед едой, физическая активность, нормальный индекс массы тела. А здесь многое зависит именно от самого гражданина, а не от государства, подчеркнула она. «Человек несет ответственность за свое здоровье и здоровье своих детей. Как конституционная норма – это абсолютно правильный шаг», – подчеркнула она.

Таким образом, дополнительная формулировка в Конституции о том, что гражданин обязан заботиться о своем здоровье, необходима. Эксперты ОНФ намерены ее проработать и предложить в качестве поправок к документу.

Затем участники совещания перешли к обсуждению подготовки круглого стола «О реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году», который состоится 26 февраля. Уже идет работа над предложениями, которые будут направлены в различные профильные ведомства и руководству страны.

Говоря о первичном звене медпомощи, участники совещания отметили, что большая часть расходов уходит на повседневную деятельность медучреждений, а не на их модернизацию. И эту проблему необходимо решать.

Кроме того, эксперты обсудили подготовку к круглому столу, посвященному реализации нацпроекта «Демография» в 2019 г., который состоится 2 марта.

В заседании также приняли участие методолог АНО «Мастерская заботы» Елена Куртяк, заместитель директора Свердловского областного медицинского колледжа Елена Горелова.