Более двух тысяч книг на регион: стартовала акция «Марафон добра для сельских библиотек»

25 февраля стартовала новая всероссийская акция «Марафон добра для сельских библиотек». Партнерами выступили «Молодежка ОНФ», Национальный фонд содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциация учителей родных и государственных языков, издательский холдинг «ЭКСМО-АСТ», комитет по региональному развитию «Российский книжный союз» и Федерация кикбоксинга Москвы.

Сегодня на пресс-конференции в ТАСС прошла презентация акции. Организаторы рассказали, как появилась идея «Марафона добра», и представили перечень книг, которые будут переданы в регионы.

«Когда мы работали в удаленных деревнях в зонах ЧС, нередко видели, как дети бегают друг к другу с книжкой. Интернета там нет, связи практически тоже. Я считаю, что полноценное развитие личности невозможно без чтения. Поэтому мы решили присоединиться к акции «Марафон добра для сельских библиотек». «Молодежка ОНФ» выступит в данном случае десантом, который точечно и быстро доставит книги в населенные пункты», – рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В первый маршрут «Марафона добра» включены семь регионов. Акция стартует в республиках Татарстан и Дагестан, а также в Иркутской, Ростовской, Воронежской, Липецкой и Ярославской областях.

По словам депутата Госдумы, президента Национального фонда содействия защите стратегических ресурсов Равиля Хуснулина, перечень пилотных территорий не случаен.

«Указанные регионы непосредственно участвовали в Великой Отечественной войне и ковали Победу в тылу. Впереди у нас 75-летие Победы. Сегодня мы наблюдаем желание некоторых стран переписать историю, принизить роль нашей страны. Мы решили запустить благотворительную акцию, чтобы еще раз напомнить о реальных фактах. Мы должны вернуть нашей стране статус самой читающей», – добавил Хуснулин.

Участники команды «Молодежки ОНФ» совместно со спортсменами Федерации кикбоксинга России передадут более 2 тыс. книг. Это произведения художественной литературы из школьной программы, а также книги о Великой Отечественной войне.

«По данным Российской государственной библиотеки, книжный фонд библиотек сегодня составляет 40 млн экземпляров. Его необходимо ежегодно обновлять на 10%. Поэтому подобные благотворительные инициативы крайне важны. В ассортименте книг, которые будут переданы, более 350 наименований. Из них более 20 – на патриотическую тематику: воспоминания, мемуары, художественная литература. Все произведения, которые вошли в пятитомник, впервые были опубликованы в годы Великой Отечественной войны. Это уникальная антология о войне», – подчеркнула директор департамента стратегических коммуникаций издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

По мнению партнера акции, ученого, президента Ассоциации учителей родных и государственных языков Гаджимета Сафаралиева, важно не только доставить книги в села. Необходимо впоследствии перевести полученную литературу на родные языки.

«Я думаю, назрела необходимость такого нацпроекта, как патриотическое образование и патриотизм. Надо доводить до людей, до учителей, до родителей информацию о реальной истории войны», – заявил Сафаралиев.

Акция «Марафон добра для сельских библиотек» пройдет в течение 2020 г. Партнеры и организаторы предполагают, что вслед за семью стартовыми регионами марафон охватит все территории Российской Федерации.