Предложения ОНФ об изменении системы ответственности за организацию школьного питания учтут на законодательном уровне

Предложения экспертов Общероссийского народного фронта об изменении системы ответственности за организацию школьного питания будут учтены на законодательном уровне. Теперь за питание в школах будет отвечать не только директор, но и учредитель – муниципалитет, регион. Об этом рассказал координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Госдума 13 февраля во втором чтении приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции».

«ОНФ прошел большой путь от проработки первого сигнала о некачественном питании в одном из регионов до участия в разработке федерального закона о качестве и безопасности питания в социальных учреждениях страны. В 2017 году к нам обратилась заведующая одного из детских садов в Ростовской области и рассказала о недобросовестной работе поставщика питания. После этого мы получили десятки подобных сообщений, обсуждали вопросы питания на различных площадках, провели опросы о качестве питания в социальных учреждениях, в которых приняли участие более 50 тысяч человек. В итоге был сформирован доклад «Про питание», который обобщил в себе мнения экспертов. Доклад мы направили в правительство РФ. После на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» о ситуации с питанием мы рассказали Владимиру Путину», – напомнил Гетта.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручение организовать бесплатное горячее питание для всех учеников младшей школы. Там, где это технически возможно, горячее питание будет запущено с 1 сентября 2020 г., а в целом по всей стране система должна заработать до 1 сентября 2023 г., отметил Гетта.

«В том, что сфера питания в школах получила такое огромное внимание, безусловно, есть заслуга активистов и экспертов Народного фронта, которые помогали изучать проблему со всех сторон и участвовали в разработке предложений. Законопроект о питании – это наша общая победа, огромный шаг в сторону обеспечения детей качественным питанием», – заявил Гетта.

Он также указал, что законопроект вводит такие понятия, как «горячее питание в организованных коллективах», «здоровое питание», «качество пищевой продукции», «потребительские свойства пищевой продукции» и другие. Кроме того, законопроект устанавливает более жесткие требования к условиям обращения пищевых продуктов, к обеспечению их качества.

«Одной из проблем, на которые обращали внимание эксперты ОНФ, было отсутствие полноценного контроля и ответственных за питание. Раньше директор школы фактически отвечал за всю систему питания, но при этом никак не мог на нее повлиять. С одной стороны, он должен был организовывать контроль качества, с другой – не имел никакой возможности это делать, а помогать ему никто не был обязан. Согласно законопроекту учредитель, будь то регион или муниципалитет, теперь будет включен в процесс создания условий по организации питания. Законопроект включает в себя уточнение полномочий органов государственной власти в части обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов», – рассказал Гетта.

Он добавил, что теперь образовательные организации должны будут размещать на своих официальных сайтах информацию об условиях организации питания детей, в том числе публиковать ежедневное меню, что позволит родителям контролировать питание.