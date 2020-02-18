Минпросвещения учтет предложения ОНФ при доработке порядка организации семейного образования

Правовое регулирование семейной формы обучения, ее риски и ответственность родителей обсудили эксперты ОНФ на круглом столе «Семейное образование в России: практика, проблемы, перспективы».

Член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина отметила, что число детей, получающих образование в семье, увеличивается с каждым годом. Это связано с разными причинами: недовольством школьным образованием, неготовностью школы создать условия, необходимые для конкретного ребенка. Иногда причиной является стремление к развитию в спорте или творчестве.

«Еще не создан четкий механизм регулирования семейного образования. Поэтому очень важна поддержка родителей: финансовая, методическая. Необходимо также уточнить, кто обеспечивает родителей учебниками, как правильно организовать проведение промежуточных аттестаций, дать доступ к качественным и бесплатным онлайн-ресурсам», – сообщила Духанина.

В январе 2020 г. Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующего организацию семейной формы обучения. В списке проблемных вопросов – прохождение учащимися промежуточной аттестации, возможность зарегистрировать выбор формы обучения через портал госуслуг, обеспечение учебниками, компенсационные выплаты семьям, ответственность родителей. По официальным данным, каждый год в России число обучающихся в семье детей увеличивается примерно на 2 тыс.: в текущем учебном году зарегистрировано 12 852 обучающихся.

Эксперты обратили внимание на ряд проблем, с которыми сталкиваются родители детей, обучающихся в семье. Только пять субъектов выплачивают компенсации родителям, чьи дети находятся на семейном обучении, сообщил заведующий лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. Член правления «Лиги образования» Михаил Кушнир предложил продумать единую процедуру аттестации для всех детей, находящихся на семейном обучении. Координатор Ассоциации развития технологии оценки работников образовательных учреждений Станислав Климин поднял вопрос системной методической помощи родителям. А директор по продвижению образовательных инициатив ООО «Яндекс» Дмитрий Растворов обратил внимание на то, что доступ к цифровой образовательной среде – РЭШ, Учи.ру, Яндекс.Учебник – должен быть и у родителей. В настоящее время взрослый пользователь может войти в систему только как учитель, указав номер образовательной организации.

Положительным опытом реализации семейного образования поделилась директор СОШ №101 Перми Екатерина Лялина: школа заключила договоры с родителями шести детей. «Ребята прекрасно социализированы, один из них входит в школьный орган самоуправления. Доброжелательные отношения между школой и родителями, выбравшими семейное обучение, – основа благополучного развития данной формы. Дети на семейном обучении успешны благодаря социальной ответственности их родителей», – рассказала Лялина.

Пермский край в целом является регионом, где практика семейного обучения реализуется успешно. Родителям по итогам промежуточной аттестации ребенка выплачивают 80% от норматива расходов на одного обучающегося, и в прошлом году все запланированные средства были выплачены.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Галина Скворцова отметила, что, к сожалению, не всегда опыт семейного образования оказывается успешным. Случается, что ребенок, бывший отличником, при переходе на семейное обучение теряет темп и оказывается неспособным пройти промежуточную аттестацию, получить допуск к ЕГЭ. Эта ситуация вызывает стресс и у ребенка, и у родителей.

«Обеспечение детей образовательным процессом – один из принципов государственной политики, и этот принцип должен проходить через правовые акты», – подчеркнула она. Скворцова сообщила, что замечания, высказанные экспертами ОНФ, будут учтены в новом проекте документа.

«Наша задача – максимально сохранять разнообразие форм обучения и безбарьерный доступ к ним. Важно, чтобы у каждого ребенка был доступ к качественному образованию, вне зависимости от той формы, которую выбрала его семья», – подвела итог Духанина.