ОНФ поможет правительству усовершенствовать нацпроект по производительности труда

В апреле Народный фронт представит правительству РФ тематический доклад о фактической реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Он будет подготовлен на основе мониторинга, рассказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мониторинг ОНФ проводится в рамках выполнения поручения по итогам заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мониторинг нацпроекта включает целый комплекс мероприятий, в первую очередь – выезды в пилотные регионы, где он реализуется. Наши активисты уже побывали в большинстве таких субъектов и пообщались с трудовыми коллективами более 50 предприятий-участников. Презентуя доклад, мы расскажем о фактической реализации нацпроекта и предложим ряд мер по его развитию», – рассказал Комиссаров.

Он также отметил, что в ближайшее время будет проведен опрос граждан, который поможет выяснить, насколько они осведомлены о нацпроекте и что ожидают от его реализации на местах. При этом уже запрошены официальные данные у задействованных в нем министерств и ведомств. Их сопоставят с результатами опросов. «Мониторинг послужит правительству полезным инструментом при корректировке паспортов нацпроектов», – добавил он.

«Наша цель – объективно и всесторонне оценить реализацию нацпроекта с точки зрения предприятий-участников и их сотрудников. Обратная связь от них поможет узнать, как меняются качество жизни и занятость работников пилотных предприятий», – отметил руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Напомним, что недавно эксперты ОНФ предложили ввести для студентов третьих-четвертых курсов предмет «Операционная эффективность», направленный на повышение производительности труда. Свои предложения они направят в регионы, где реализуется нацпроект.