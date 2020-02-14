ОНФ к концу 2020 года намерен создать сеть из 2 тысяч экологических инспекторов

В Исполкоме ОНФ прошел круглый стол «Развитие института общественных экологических инспекторов и пути повышения эффективности общественного контроля в экологической сфере». Обсудить взаимодействие по этому вопросу собрались лидеры экологических общественных организаций, представители власти и профильных надзорных органов.

По данным Росприроднадзора на четвертый квартал 2019 г., в России было выдано 744 удостоверения общественного инспектора по охране окружающей среды, однако только 13% их обладателей вели активную деятельность. Общественники сказали, что в настоящий момент существует ряд моментов, которые мешают их деятельности на территориях. Основными проблемами экоактивисты назвали отсутствие единых форм документов, с которыми общественные экологические инспекторы могли бы обращаться в надзорные органы, а также медленную реакцию государственных инспекторов на сообщения о нарушениях.

«ОНФ намерен активизировать работу по подготовке общественных экологических инспекторов. К концу 2020 года мы планируем создать сеть из 2 тысяч таких активистов. Крайне важно сформировать систему мотивации, обсудить лучшие образовательные проекты и отработать механизм контроля качества деятельности общественных инспекторов. Мы обобщим полученные с мест предложения и создадим комплексную программу по развитию этого института на платформе Народного фронта», – сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

«По статистике, каждый шестой житель России нарушает экологическое законодательство. В 2019 году зафиксировано 2,2 миллиона случаев, а неотмеченных происшествий – в десять раз больше. Чаще всего экологические правонарушения выявляют общественники. Нам необходимо выработать новые алгоритмы взаимодействия и выстроить более эффективную работу с общественными экологическими инспекторами», – рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», советник губернатора Московской области Александр Коган.

Так, благодаря общественному экологическому инспектору Алсу Лопатиной из Самарской области была уничтожена незаконная свалка зараженных свиных трупов, образовавшаяся в овраге, который является природным объектом отвода вод. Свалка могла стать причиной эпидемии не только в Самарской области, но и в ближайших областях. Департамент ветеринарии Самарской области отреагировал на обращение активистки и уничтожил биологические отходы, а также направил обращение в МВД по Хворостянскому району с просьбой отыскать и наказать виновных.

Зампред общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин рассказал, что в течение ближайших месяцев будут собраны лучшие региональные практики по взаимодействию с общественными экологическими инспекторами. На базе этих практик рабочая группа, сформированная министерством, подготовит редакцию приказа Минприроды России №403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды». Редакция затронет вопросы полномочий, статуса, мотивации, а также подготовки общественных экологических инспекторов.