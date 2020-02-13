Мониторинг аптек «Молодежки ОНФ» учтет антимонопольная служба в Коми

Результаты мониторинга цен на медицинские маски и противовирусные препараты, которые провела «Молодежка ОНФ» в Республике Коми, будут учтены управлением Федеральной антимонопольной службы (Коми УФАС России) в ходе дальнейшей проверки рынка. Об этом на встрече с общественниками сообщила заместитель руководителя управления Елена Лапицкая.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми провели мониторинг цен в 40 аптеках трех крупнейших городов региона – Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. По данным исследования общественников, с января 2020 г. цены на медицинские маски в республике в отдельных аптеках возросли до 10 раз с 1,5 до 15 руб. за одну маску.

При этом представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми зафиксировали особо удручающий негативный факт — в почти 50% обследованных аптек маски отсутствовали вовсе.

Мониторинг показал, что с противовирусными препаратами ситуация лучше. На отдельные лекарства цены остались прежними, но все же такие препараты, как Арбидол и Кагоцел, подорожали до 27 %.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми передали результаты мониторинга руководству Коми УФАС России. В ходе встречи общественники рассказали о ходе проверок, отметили важные пункты итоговых материалов, а также поделились результатами опроса жителей региона: 85% опрошенных ощутили рост цен и столкнулись с недоступностью масок и лекарств.

Лапицкая поблагодарила команду «Молодежки ОНФ» в Коми за проделанную работу и пообещала включить итоги проведенных проверок в работу по выявлению нарушений со стороны владельцев аптек и поставщиков лекарственных препаратов.

«Сигналы о ценовом злоупотреблении на рынке лекарственных препаратов и медицинских масок на фоне распространения коронавируса в Китае идут из многих регионов России. Подключение «Молодежки ОНФ» к борьбе со злоупотреблениями в этой сфере – это, прежде всего, помощь государственным органами для усиления контроля и предотвращения негативного развития событий для людей, которые нуждаются в медицинских средствах», — прокомментировал участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

Ранее на основании сигналов общественников министерство здравоохранения Республики Коми подключилось к контролю ситуации.

«В Республике Коми не производят ни маски, ни лекарства, цены также зависят от поставщиков. Но считаем, что в регионе со стороны органов власти необходимо сделать все, чтобы торговые аптечные сети не злоупотребляли сложившимся положением. Общественный мониторинг цен на медицинские маски и противовирусные препараты будет продолжен», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.