Половкова: Проблемы школ, вызванные общим недофинансированием образования, нельзя решать за счет федеральных доплат классным руководителям

В ОНФ поступают сигналы о том, что педагогам пытаются переписать контракты и изменить условия труда. Это опасная тенденция, когда проблему с недофинансированием школ пытаются решить за счет учителей, заявила эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.

Выступая на пресс-конференции на тему: «Эпоха просвещения? Что ждет образование в России после смены правительства», которая прошла в НСН, Половкова напомнила, что проблема недофинансирования школ остается актуальной.

Она напомнила, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 г. классным руководителям будет доплачивать 5 тыс. руб. за счет федерального бюджета.

«Сейчас уже поступают сигналы о том, что учителям под эти обещанные 5 тысяч рублей, которые они увидят не раньше сентября, пытаются поменять контракты и вписать туда дополнительные условия, говоря, что вы же все равно будете получать больше. Это опасная тенденция – связывать напрямую решение проблем, вызванных общим недофинансированием системы образования, с выплатами классным руководителям. Школы, безусловно, должны финансироваться в большем объеме», – подчеркнула Половкова.

Также участники пресс-конференции рассказали, что с родителей во многих школах продолжают требовать сдавать деньги на различные бытовые нужды школ, которые не касаются ни качества образования, ни воспитательного процесса, например, ремонт, охрану и т.д. Половкова отметила, что в среднем по стране подобные расходы родителей составляют около 4,4 тыс. руб. каждый год.

«Мы надеемся, что постепенно эту среднюю цифру снизим до нуля. Муниципальные образования будут включаться в общую систему государственной политики. И коммуникация будет налажена», – отметила она.

Сейчас, когда возникает необходимость сбора средств, директор школы стоит перед дилеммой: либо надавить на классного руководителя и собрать средства с родителей, либо обратиться в муниципалитет, чтобы получить на что-либо деньги и, вероятно, нажить себе проблемы.

«Хочется, чтобы здесь была снята точка напряженности и все вопросы, связанные с недостаточным уровнем материально-технической базы, становились обычными хозяйственными проблемами, а не носили политическую окраску», – отметила Половкова.

Она напомнила, что нередко на этой почве между родителями и работниками школы возникают серьезные конфликты. Между тем при отсутствии напряжения и конфликтных ситуаций значительное число родителей сами проявляют инициативу и обращаются с предложением помочь школе, заметила Половкова.