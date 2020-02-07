Эксперты ОНФ «поправят» КоАП в части наказания за нарушения ПДД

Координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов возглавил рабочую группу экспертов в ОНФ, которая займется рассмотрением проекта поправок в КоАП от Минюста и сформулирует собственные предложения. Проект поправок размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение. Предложения министерства вызвали сильный общественный резонанс.

В рабочую группу ОНФ по подготовке поправок вошли известные адвокаты и правозащитники, журналисты ведущих федеральных СМИ, руководители профильных профессиональных ассоциаций, координаторы и эксперты общественного движения «Синие ведерки».

«Документ по изменениям в КоАП справедливо вызвал большое возмущение граждан. Он не учитывает ни социальное положение людей, ни тяжесть наступивших последствий при нарушении тех или иных правил дорожного движения. Важно, чтобы общество, понимая ситуацию на дорогах, осознавая количество жертв и всеобщую халатность по отношению к ПДД, определилось бы с теми мерами, которые стимулировали бы законопослушное поведение на дорогах. Чтобы люди сказали: да, мы согласны. Это справедливый КоАП, и если водитель нарушил и это – опасное нарушение, то определенное возмездие – справедливо», – сказал руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Привлеченные ОНФ эксперты не согласны с предложением Минюста увеличить штрафы и ввести их накопительную систему. Вынесенные на обсуждение поправки не соответствуют социально-экономической обстановке в стране и не могут разумно применяться при существующей системе администрирования нарушений ПДД, считают общественники. При этом вопрос, который эксперты в обсуждении сформулировали как один из ключевых для необходимого стране документа: предусмотренное законом наказание должно быть направлено на предотвращение последующих нарушений конкретного лица. При этом наказание не обязательно должно быть в денежной форме, мировой опыт показывает, что есть ряд других инструментов, стимулирующих добропорядочное поведение на дорогах. Существующие же правовые механизмы автомобилистов к этому не стимулируют.

Члены рабочей группы напомнили, что Кодекс административных правонарушений в своей основе концептуально не менялся с 70-х годов прошлого века, в связи с чем морально устарел, не учитывает современные технологии и способы взаимодействия граждан с государственными органами. В рамках задач нацпроекта «Цифровая экономика» уже сегодня возможно отранжировать водителей по группам риска с помощью цифровых профилей. С таким предложением выступил руководитель центра компетенций АНО «Международный Евразийский форум «Такси» Станислав Швагерус. Введение подобной системы, по мнению эксперта, стимулировало бы водителя избегать нарушений ПДД, ведь полный банк информации о них в конечном итоге оставил бы нарушителя-рецидивиста и без водительских прав и, возможно, с куда более тяжелым наказанием, чем административное. Предложение поддержал Петр Шкуматов. «Так мы вообще могли бы уйти от денежной системы наказаний», – сказал он.

К окончанию общественного обсуждения – 27 февраля – рабочая группа Народного фронта планирует подготовить каркас концептуальных замечаний, выверенных и согласованных всеми участниками группы. До конца мая эксперты собираются подготовить уже полноценный набор поправок, который хотят вынести на обсуждение общественности в регионах.