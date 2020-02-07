Волонтерские штабы ОНФ оперативно помогают людям, столкнувшимся с проблемами при обеспечении льготными лекарствами

Активисты проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» оперативно изучают обращения, которые граждане направили президенту. Около 3,8 тыс. из всех сообщений касаются проблем с обеспечением льготными лекарствами. Волонтерские штабы в приоритетном порядке анализируют эти заявки, порядка 1,7 тыс. уже удалось обработать.

В работу с обращениями включились региональные исполкомы ОНФ, представители всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», министерств здравоохранения субъектов, а также некоммерческих организаций (НКО), пациентских ассоциаций и сообществ.

Эксперты Народного фронта определили самые проблемные вопросы в этой сфере: сложности выписки и получения лекарств, длительные сроки ожидания их получения, трудности проведения индивидуальных закупок лекарств, а также замена оригинальных препаратов на аналоги. Это типичные болевые точки для всех регионов страны.

Общественники уже представили свои предложения, которые помогут оптимизировать лекарственное обеспечение людей. Например, эксперты ОНФ уверены, что нужно создать возможность выписки рецепта льготного лекарственного обеспечения через систему Госуслуг для некоторых групп населения (инвалидам 1 и 2 групп, пациентам с орфанными и другими заболеваниями, требующими пожизненного приема препаратов).

Также следует разработать специальные памятки-алгоритмы и информационные плакаты для граждан, размещать их во всех государственных учреждениях здравоохранения, уверены в ОНФ. Еще одно предложение – упростить и сократить сроки конкурсных процедур и заключения контрактов на поставку лекарственных средств по федеральным законам №44 и №223. Помимо этого, общественники предложили объединить федеральных и региональных льготников на основании регистров в субъектах, чтобы реализация прав граждан не ставилась в зависимость от денежных возможностей региональных бюджетов, а финансовое планирование было оптимизировано.

«Проблема с обеспечением льготными лекарствами действительно есть, и здорово, что о ней все стали говорить открыто. Очень важно, чтобы каждый льготник знал, как воспользоваться своим правом, куда обратиться, нужна масштабная информационная кампания. Процедура получения лекарств должна быть максимально прозрачной, удобной и быстрой для пациентов. Нужно увеличить срок выдачи лекарств пожизненного приёма. Кроме того, в настоящее время уже внесены поправки в федеральный закон №44, которые поэтапно в течение 2020 года подразумевают упрощение закупочных процедур. Это будет очень удобно как заказчикам, так и поставщикам, и производителям. Но самое важное на наш взгляд, поддержка и быстрая реализация инициативы Татьяны Голиковой о создании единого регистра льготных категорий граждан по лекарственному обеспечению, это безусловно поможет сделать всю процедуру прозрачной, а также позволит своевременно и грамотно планировать бюджетное финансирование», – отметила эксперт тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение», руководитель проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене» Ирина Солдатова.

По итогам обработки обращений граждан, связанных со льготными лекарствами, ОНФ проведет круглый стол с участием экспертов и всех заинтересованных ведомств. В результате общественники сформируют итоговый документ и направят его в правительство РФ.