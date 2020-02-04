По инициативе ОНФ в Сыктывкаре открыт стационар паллиативной помощи пациентам

В Сыктывкаре реализовано общественное предложение регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми – открыт стационар паллиативной помощи. С 2016 г. ОНФ ежегодно направлял правительству региона предложение об открытии данного учреждения, вопрос был взят на контроль главой и министерством здравоохранения республики. Строительство здания для тяжелых онкологических больных началось еще 15 лет назад на пожертвования.

«Для общественников и всех сопричастных сторон, кто продвигал и поддерживал открытие стационара паллиативной помощи в Сыктывкаре, – это знаковое и долгожданное событие. Ведь так много лет мы все этого ждали. Наконец Народный фронт может снять вопрос создания стационара с общественного контроля», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, председатель профсоюза работников здравоохранения Ольга Федулова.

Стационар паллиативной помощи в Сыктывкаре вошел в состав республиканского онкологического диспансера. Он оснащен по последнему слову техники: здесь есть все, чтобы больные получали не только физическую, но и психологическую помощь, в том числе благодаря волонтерам.

Участие в открытии стационара приняли представители правительства Коми, депутаты Госсовета Коми, руководители региональных министерств здравоохранения и труда, занятости и социальной защиты, представители Русской православной церкви.

На открытии было особо отмечено, что инициатором создания центра паллиативной помощи стал бывший мэр Сыктывкара, ныне пенсионер Сергей Катунин, который начал собирать средства на строительство после смерти от онкологического заболевания своей жены Натальи. Само здание было построено еще в 2007 г.

«Спасибо за то, что общественники ставили вопрос на всех уровнях власти. В итоге стационар для паллиативной помощи у нас наконец открыт. Это общая победа», – прокомментировал Катунин.

Активисты Народного фронта в Коми считают, что впереди еще много работы по открытию стационаров паллиативной помощи на других территориях Республики Коми.

«Безусловно, нужны еще паллиативные койки. Потребность в этом не только в нашем регионе, но по всей России мало где полностью закрыта», – подтвердил общественникам заведующий паллиативным отделением республиканского онкологического диспансера Владимир Тимин.

«Вопрос со всеми заинтересованными сторонами будет обсуждаться, будут вырабатываться предложения на тематической площадке ОНФ «Здравоохранение» в Республике Коми», – подытожила Федулова.