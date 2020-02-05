С риском по пути: «Молодежка ОНФ» продолжает мониторинг общественного транспорта

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» продолжают мониторинг общественного транспорта в 76 регионах страны. Они опросили уже 2,7 тыс. человек. Проверками охвачены не только внутригородские пассажирские перевозки. Общественники также оценивают доступность транспорта и на межгородских направлениях.

Участники «Молодежки ОНФ» в Республике Марий Эл провели выезд в Юринский и Горномарийский районы. Территории расположены на левом берегу Волги. Но все важные социальные объекты – ближайшая межрайонная больница, отделение Пенсионного фонда и другие – находятся на правом берегу реки в городе Козьмодемьянском.

«У нас в Юринском районе нет никакой переправы вообще. При этом многие жители работают в городе на правом берегу. Чтобы попасть к врачу или на работу, нам сначала нужно преодолеть 60–70 километров до ближайшей пешей ледовой переправы. Добираемся на попутках, маршрутки ходят примерно раз в четыре часа. А потом, рискуя жизнью, идем через реку по льду», – рассказала жительница поселка Юрино Любовь Киселева.

Жители сообщили, что паромная переправа перестала работать в конце декабря прошлого года, а общественного транспорта нет. Автовокзалы закрыты, а путь в объезд реки занимает около 300 км.

Исключение делают только для пациентов в тяжелом состоянии: с левого берега Волги больных перевозят на специальном судне на воздушной подушке до Козьмодемьянской межрайонной больницы.

«По итогам рейдов мы направили обращения в адрес администрации Горномарийского района и регионального министерства транспорта. После мониторинга «Молодежки ОНФ» о проблемах с переправой рассказали журналисты ГТРК «Марий Эл», – сообщил участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Даниил Жуков.

В Новосибирске к мониторингу «Молодежки ОНФ» подключился региональный Гостранснадзор. Из соцсетей общественники узнали про очередной случай, когда кондуктор высадила школьницу из маршрутки. Автобус сломался, деньги девочке не вернули, ей пришлось идти домой пешком при температуре –19°C.

«Моя десятилетняя дочь ехала в автобусе №14 от остановки «Училище» и оплатила проезд наличными. На остановке «Рассвет» у автобуса сломались двери, и водитель отказался ехать дальше. На просьбу вернуть деньги кондуктор ответила, что двери сломались не по их вине, поэтому деньги она возвращать не будет. Предложения пересадки на другой автобус от кондуктора не было», – рассказала мама девочки.

«По этому случаю мы обратились к перевозчику. Нам пояснили, что по инструкции пассажиров должны были пересадить в другой автобус этого же маршрута по приобретенному билету. Либо вернуть деньги. Сообщили, что все водители и кондукторы ознакомлены с инструкцией. Руководство компании принесло извинения матери и школьнице. А также в компании пообещали провести беседу с персоналом», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Новосибирской области Илона Грязнова.

Напомним, мониторинг включает в себя две части: непосредственные проверки на маршрутах и опросы пассажиров в транспорте, на остановках и в социальных сетях. По последним данным чек-листов, большинство жителей оценивают работу маршруток на «тройку» (33,4% опрошенных). «Единицу» из пяти возможных баллов поставили 8,9%. Около 15–20 минут ждут транспорт на остановке больше половины жителей российских регионов (51,9%), свыше 20 минут – 19,5%. Порядка 64,3% пассажиров сообщают, что их не устраивает тарифная политика перевозчиков. Основной проблемой участники мониторинга считают нехватку новых автобусов: устаревшим подвижной состав считают 72,8% опрошенных.

Мониторинг «Молодежки ОНФ» завершится в марте. Рейды охватят 85 регионов страны.