Полный «Отрыв»: «Молодежка ОНФ» продолжает мониторинг батутных центров и выявляет нарушения

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» продолжают всероссийский мониторинг батутных центров. На этой неделе к рейдам присоединились семь регионов: Липецкая область, Республики Калмыкия, Коми, Ставропольский край, Омск, Самара, Оренбург.

Люди приходят в батутные центры с разными целями – отдохнуть, освоить акробатические элементы, похудеть, но иногда поход в спортивно-развлекательный клуб заканчивается испорченным настроением и серьезными травмами.

«Во время мониторинга в социальных сетях мы увидели обращение Олега Щарихина из Оренбурга (бывшего сотрудника клуба «Отрыв»), который уже год восстанавливается после открытого перелома голени, полученного во время демонстрации прыжков в центре. Мы связались с молодым человеком, чтобы узнать, как на самом деле работает популярный клуб», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» Евгений Пущаев.

«Когда я упал, у меня под ногой лопнула сетка, то есть она была прямо подо мной. И я сказал об этом руководству. Там на фотографиях видно, что сетка уже порвана в одном месте», – сказал Щарихин.

Все это время молодой человек добивается от клуба компенсации или выплаты больничного, но руководство клуба отказывается признать травму производственной.

Участники оренбургской команды «Молодежки ОНФ» посетили комплекс «Отрыв» с целью проверки соблюдения требований к безопасности аттракционов, перечня необходимых документов.

«Сегодня мы пришли в роли тайных покупателей в батутный парк «Отрыв», итоги рейда – неутешительные: маты имеют многочисленные разрывы на стыках, батутные пружины оголены, что может привести к травмам посетителей, какие-то элементы перемотаны скотчем, инструкторы занимаются своими делами», – отметил Пущаев.

Администратор отреагировала на претензии следующим образом: запретила снимать, отказалась дать книгу жалоб и предложений. Документов на месте не оказалось, аварийные выходы закрыты. По итогам рейда участники команды «Молодежки ОНФ» готовят обращение в правоохранительные органы Оренбурга.

Мониторинг батутных центров «Молодежки ОНФ» проходит в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». С 1 апреля 2019 г. региональные команды «Молодежки ОНФ» осмотрели 7 898 объектов, выявлено 3 907 нарушений.