ОНФ создаст рабочую группу для подготовки общественных предложений о пересмотре штрафов за нарушения ПДД

Общероссийский народный фронт создаст рабочую группу для обсуждения и подготовки общественных предложений, касающихся пересмотра штрафов за нарушения правил дорожного движения. Проект соответствующих поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, однако в минувшие выходные пользователи социальных сетей не смогли обсудить эти изменения из-за сбоев в работе сайта.

С учетом сжатых сроков обсуждения законопроекта и общественного резонанса, который вызвали предложения увеличить в шесть раз штраф за превышение установленной скорости на 20–40 км/ч и ввести накопительную систему штрафов, эксперты Народного фронта посчитали необходимым немедленно приступить к обсуждению этих изменений и сбору общественных предложений для корректировки проекта.

«Изменения в КоАП должны прорабатываться с учетом тяжести последствий от правонарушения. Необходимо получить понимание со стороны общества, прежде чем вносить изменения в КоАП РФ. Надо помнить, что еще не отрегулированы до конца обязанности владельцев дорог по информированию участников дорожного движения об установленных камерах фото-, видеофиксации, обустройство дорог оставляет желать лучшего, в большинстве городов отсутствует разметка, как подтвердила Дорожная инспекция ОНФ. Всем понятно, что водители – не роботы и могут ошибаться на дорогах, поэтому необходимо ремонтировать и строить дороги таким образом, чтобы минимизировать последствия ошибок, которые могут допустить водители», – отметил член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев.

Эксперты ОНФ считают, что от новых штрафов могут пострадать обычные автомобилисты, в том числе ставшие жертвой дорожной ловушки или ошибочно выписанного штрафа, а не только злостные нарушители. Поэтому они предлагают ввести прогрессивную шкалу штрафов, а также создать возможность отменять или заменять их на предупреждения.

«Повышение штрафов не сильно повлияет на безопасность. Мы можем видеть по примеру последних ДТП, которые попали в СМИ, что у нарушителей было множество штрафов за превышение скорости, но их это не пугало, и они продолжали нарушать ПДД дальше, подвергая свою и чужие жизни опасности. Необходимо создавать прогрессивные штрафы, которые будут зависеть от разных факторов: стажа водителя, количества штрафов», – считает главный инженер проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Николай Мельков.

В рабочую группу смогут войти представители профильных и общественных организаций, органов государственной власти, депутаты, юристы и автоэксперты.