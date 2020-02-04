На экспертной сессии ОНФ региональные НКО предложили пути реализации задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию

В 50 регионах России 30 и 31 января 2020 г. состоялись экспертные сессии ОНФ с лидерами некоммерческих организаций по итогам послания президента Федеральному собранию. Представители НКО предложили реальные пути реализации поставленных задач.

Темами площадок стали «Поддержка семьи с детьми», «Образование», «Здравоохранение». Участниками сессии выступили представители региональных НКО, органов власти, волонтеры, а также федеральные эксперты – эксперты ОНФ, депутаты Госдумы РФ.

Во время работы сессий участники обсудили основные тезисы послания, обменялись опытом работы, а также поделились своим мнением о возможных прикладных путях их реализации на территориях. Результатом встречи стала единая карта предложений ОНФ.

Множество вопросов – по обеспечению лекарственными средствами, выплатам пособий на детей для отдельных категорий граждан, пересмотру стандартов оснащения ФАПов, вариантам расширения блока бесплатных мест в педагогических и медицинских вузах и т.д. – подняли общественники.

Одной из острых стала тема обязательного горячего питания младших школьников. Например, в Иркутской области предложили разработать типовые региональные модели организации школьного питания, при этом обязательно учесть специфику сельских территорий. А в Краснодарском крае акцентировали внимание на том, что должен быть соблюден принцип равенства государственной поддержки с компенсационными выплатами на детей, проходящих обучение по курсам 1–4 классов на домашней или семейной формах обучения. В Башкирии же предложили законодательно ввести термин «социальное питание», предметно описав исполнителя контрактов по нему.