Минздрав предложения по корректировке законодательства в сфере оказания паллиативной медпомощи

ОНФ направит пакет предложений в МВД и Минздрав РФ по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ. Их цель – освободить медиков от уголовного преследования за неумышленную утерю наркотических и психотропных препаратов. Также предложения экспертов посвящены урегулированию законодательства по незарегистрированным лекарствам. Такое решение принято по итогам круглого стола проекта ОНФ «Регион заботы» «Региональные программы развития паллиативной медицинской помощи 2020–2024», который прошел в Народном фронте во вторник.

В заседании приняли участие представители научного и экспертного сообществ, а также федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти. Среди них: заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Валерий Кирилишин, депутат Госдумы Юрий Кобзев, генеральный директор ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаил Фонарев, директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина и др.

Модератором круглого стола выступил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов. Он подчеркнул, что работа проекта направлена на выполнение поручений президента РФ и лидера Народного фронта Владимира Путина, которые сформированы по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область). Эти поручения касаются в том числе и вопросов, над которыми работает проект ОНФ «Регион заботы».

Одной из таких тем стало освобождение от уголовной ответственности медработников, неумышленно допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов при условии ее комиссионной фиксации. Член Центрального штаба ОНФ, автор проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер подчеркнула, что из-за страха уголовного преследования врачи по-прежнему избегают назначения опиоидных анальгетиков. Сейчас благодаря поручению президента рассматривается проект внесения изменений в Уголовный кодекс.

«Однако в нынешнем варианте документа присутствует спорный аспект, по которому утеря препарата может рассматриваться как утечка в нелегальный оборот. Это необходимо изменить. Неумышленную утерю во время исполнения служебных обязанностей нельзя рассматривать как возможную утечку. И она не должна быть наказуема, если врач честно это признал и комиссионно это списано внутри медицинской организации», – подчеркнула Федермессер.

Также эксперты обсудили правовое урегулирование ввоза в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, в том числе психотропных и наркотических. Федермессер напомнила, что в послании Федеральному собранию президент призвал прописать механизм, который бы не допустил повторения ситуаций, когда родственники тяжело больных пациентов вынуждены подвергать себя риску уголовного преследования и ввозить в страну жизненно необходимые для своих родных, но запрещенные или не зарегистрированные в нашей стране препараты.

«Порядок, который предлагается сегодня, к сожалению, не является исполнением поручения президента, потому что он распространяется только на некоторые препараты, в частности детские лекарственные формы ряда обезболивающих и противосудорожных препаратов, например «Фризиум». Этого недостаточно. Есть еще масса препаратов, которые ввозят граждане, не думая о рисках, потому что когда страдает близкий человек, то пойдешь на любые риски», – подчеркнула Федермессер.

Кроме того, эксперты подняли вопрос расширения направлений расходования денег из федерального бюджета на софинансирование государственных программ регионов для развития системы оказания паллиативной медпомощи. Так, ОНФ предлагает обеспечить отделения выездной патронажной паллиативной медпомощи легковым транспортом.

Также эксперты обсудили основные направления гармонизации законодательства РФ по оказанию паллиативной медпомощи. Поликанов напомнил, что система такой помощи включает в себя не только обеспечение препаратами и койками. «Это прежде всего подготовка специалистов, которые работают с паллиативными пациентами», – подчеркнул он.

С ним согласилась и Федермессер. Она отметила, что региональные программы развития паллиативной медпомощи, разработанные проектом ОНФ «Регион заботы», созданы с учетом специфики регионов, прежде всего – человеческих потребностей, а также географических, демографических и экономических особенностей субъектов.

Завершая заседание, Поликанов подчеркнул: «Важно, что диалог общественности и государства по выполнению поручений президента проходит именно на площадке ОНФ. Мы хотели бы сблизить позиции по спорным вопросам, которые выявляются в ходе дискуссии. Необходимо, чтобы поручения президента были выполнены не с формальной точки зрения, а чтобы действительно качественно изменилась жизнь граждан. И система паллиативной помощи заработала так, как она должна работать».

Итоговый пакет предложений Народного фронта будет направлен в МВД России – эксперты предложат детально проработанные формулировки изменений в Уголовный кодекс. Также ОНФ подготовит свои предложения для Минздрава РФ, куда войдут в том числе и вопросы по урегулированию законодательства в сфере незарегистрированных препаратов.