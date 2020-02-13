«Молодежка ОНФ» по итогам мониторинга аптек предложила ужесточить регулирование цен на противовирусные средства и маски

«Молодежка ОНФ» провела с 6 по 11 февраля 2020 г. мониторинг цен на противовирусные препараты и маски в 84 регионах России, участники проверили 1 029 аптек и опросили 2 034 человек в возрасте от 18 до 84 лет. Результаты мониторинга были представлены на пресс-конференции в Народном фронте. Общественники заявили, что в 40% аптек зафиксировано повышение цен на противовирусные препараты и маски.

«Мониторинг проводился по самым распространенным среди населения препаратам. Это «Тамифлю», «Арбидол», «Ингавирин», «Кагоцел», «Амиксин» и «Ацикловир», – рассказал член Центрального штаба Народного фронта, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. – Медицинские маски отсутствовали в 38 процентах аптек на момент посещения их участниками команды «Молодежки ОНФ». В 46 процентах аптек (375 аптек) цены на медицинские маски составили более 5 рублей за штуку. Самая высокая цена на маску зафиксирована в аптеке Ижевска на улице Ленина, 42. Там продавали маску за 25 рублей за штуку. Также в аптеке Шатуры на проспекте Маршала Борзова, 33/1, и в аптеке города Озеры на улице Ленина, 35, маски продавались по цене 25 рублей. Только в 16% аптек маску можно купить менее чем за 5 рублей».

Для исключения случаев завышения цен в период распространения ОРВИ «Молодежка ОНФ» предложила ужесточить на федеральном уровне порядок регулирования и контроля цен на популярные противовирусные препараты и маски с учетом предельно допустимых торговых надбавок для оптовой и розничной продажи. Предложение основано на результатах опроса «Молодежки ОНФ», по данным которого, идею регулирования цен на противовирусные препараты в период эпидемического сезона на федеральном уровне поддержали 98% респондентов.

По данным опроса, 68% респондентов заметили рост цен на лекарства за последние несколько недель, 32% – нет. На вопрос о причинах роста цен 54% опрошенных ответили, что это произошло из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, 18% – считают это следствием новостей о коронавирусе, 10% – уверены в завышении цен самими продавцами, 18% – не смогли назвать причину. 53,3% опрошенных сказали, что стараются не покупать препараты с возросшей ценой, 46,7% – приобретают их вне зависимости от цены.

«Государственное регулирование уже введено на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты, в том числе по перечню в данном мониторинге. Вопрос, может быть, в определении перечня дополнительной продукции, к которой могут относиться и медицинские маски. Такое ограничительное регулирование в порядке, утвержденном российским правительством, могло бы вводиться в определенных случаях на ограниченный период времени», – отметил врио руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

«Молодежка ОНФ» предложила Минздраву и Росздравнадзору совместно проработать механизм реального донесения до потребителей информации о предельных ценах на жизненно необходимые важнейшие лекарства с размещением в социальных сетях и аптеках. Такие списки составляются с учетом региональных ценовых отличий.

«В обзоре мониторинга «Молодежки ОНФ» есть цены, которые превышают предельно допустимые, в основном на препарат «Тамифлю». И это, естественно, предмет для серьезной проверки. Бухгалтерская и кассовая отчетность позволяют четко зафиксировать подобного рода нарушения, и при проверках те торговые организации, в которых цены были превышены, от ответственности не уйдут. Нарушение предельных цен – это нарушение лицензионных требований. В таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где происходило завышение цен. Поэтому все такие проверки будут проведены обязательно», – заверил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

Начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев рассказал, что различия в ценах на противовирусные препараты и маски, а также дефицит на них наблюдается в зависимости от приближенности регионов к восточным границам страны, что говорит не о реальной востребованности таких средств, а об информационном «психозе» в отдельных регионах.