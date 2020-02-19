Гости форума «Зимний» призвали ребят из «Молодежки ОНФ» никогда не сдаваться

В крымском городе Судаке во второй день всероссийского образовательного форума «Зимний» для участников «Молодежки ОНФ» провели мотивирующие мероприятия. Выступления полковника, Героя России Алексея Романова и учредителя движения «Совет матерей» Татьяны Буцкой объединяла общая мысль – побеждает тот, кто никогда не сдается.

Романов напомнил, что 2020 г. объявлен в России Годом памяти и славы. Он рассказал о наиболее масштабных проектах, связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Один из них – «Без срока давности». Правоохранители ищут виновных в геноциде граждан, то есть палачей и карателей, которые так и не понесли ответственность за мучительную гибель множества людей.

«За себя, за свой народ, за свою историю, за свою страну нужно бороться. И никогда не сдаваться. Слова «родина», «род», «народ» – однокоренные не случайно. Мы сегодня обсуждали с командой «Молодежки ОНФ» патриотизм. И я понял, что передо мной очень взрослая аудитория, несмотря на молодой возраст ребят. Участники понимают, что рассуждать о патриотизме можно много. Но лучше любых слов – поступки. В команде «Молодежки ОНФ» это главный девиз: ребята просто берут и делают, идут и помогают», – подчеркнул Романов.

Буцкая тоже коснулась в своем выступлении вопросов решительности, уверенности и целеустремленности. Она поделилась с участниками форума советами по успешному ведению блога.

«Я не считаю себя блогером, несмотря на такую широкую аудиторию. И не люблю это слово. Для меня это синоним тунеядства. Чтобы тебя читали, чтобы быть интересным, нужно оставаться искренним и настоящим. Писать о любимом деле, о том, что тебе действительно нравится. Я начала вести блог, когда поняла, что обнуляюсь. Нужно просто решиться на шаг и не бояться, что не получится. Я встречалась со многими успешными людьми и поняла, что их отличает. Они никогда не сдаются», – резюмировала Буцкая.

Параллельно с образовательной программой на форуме ежедневно идут командообразующие тренинги, викторины на знание истории и традиций России, упражнения для продуктивного взаимодействия. Программа форума рассчитана на формирование критического мышления и активной гражданской позиции участников. Кампус «Зимний» собрал около 400 человек из 85 российских регионов. Форум завершится 21 февраля.